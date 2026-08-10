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Etna znów dała o sobie znać. Erupcja wymusiła zawieszenie lotów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 sierpnia (11:15)

Samoloty przylatujące na sycylijskie lotnisko w Katanii zostały wstrzymane. Wszystkiemu winien jest wulkan Etna, który od niedawna znowu jest aktywny. Popioły wydobywające się z wulkanu sparaliżowały przestrzeń powietrzną nad wschodnią częścią wyspy. Operator lotniska apeluje do pasażerów o czujność i śledzenie komunikatów.

Etna znów dała o sobie znać. Erupcja wymusiła zawieszenie lotów
Wulkan Etna, fot. Roby Fazio / SplashNews.com/Splash/East News /East News

W poniedziałek operator lotniska w Katanii – firma SAC – poinformował o całkowitym zawieszeniu przylotów do godziny 17:00. Powodem jest gęsty popiół wulkaniczny, który po najnowszej erupcji Etny przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół portu lotniczego. To kolejny raz, gdy żywioł zakłóca funkcjonowanie tego lotniska.

Etna znów daje o sobie znać

Etna, najwyższy i najbardziej aktywny wulkan Europy, po raz kolejny przypomniała o swojej potędze. Włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii (INGV) przekazał, że z otworów wulkanicznych na wysokości 2750 i 2360 metrów wydobyło się kilka strumieni lawy, tworząc rozległe pola lawowe.

Obserwatorium Wulkaniczne INGV utrzymuje najwyższy, czerwony poziom alarmowy dla lotnictwa (VONA), co oznacza realne zagrożenie dla samolotów ze względu na unoszący się popiół.

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Apel do pasażerów i dalsze działania

Operator lotniska SAC zaapelował do wszystkich podróżnych, by przed udaniem się na lotnisko sprawdzali status swoich lotów bezpośrednio u przewoźników. Sytuacja jest dynamiczna i stale monitorowana – kolejne decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju aktywności wulkanicznej oraz warunków pogodowych.

Katania to nie tylko główne lotnisko Sycylii, ale także piąty co do wielkości port lotniczy we Włoszech. Każda przerwa w ruchu lotniczym oznacza poważne utrudnienia dla tysięcy pasażerów oraz przewoźników. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Włochy
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