Etna nadal paraliżuje loty. Lotnisko w Katanii zamknięte

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W środę wieczorem spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii poinformowała o kolejnym przedłużeniu całkowitego wstrzymania odlotów i przylotów. Zakaz obowiązuje do godziny 2 w nocy w piątek 14 sierpnia. Powodem jest wzmożona aktywność wulkanu Etna, który od kilku dni utrudnia życie mieszkańcom i turystom na Sycylii. Paraliż lotniska zbiegł się z kulminacją sezonu wakacyjnych wyjazdów we Włoszech.

Do godziny 2 w nocy w piątek (14 sierpnia) przedłużono wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna - poinformowała spółka zarządzająca tym portem lotniczym.

Setki lotów odwołanych, tysiące turystów w kłopocie

To już kolejny dzień kryzysu na jednym z najważniejszych portów lotniczych na wyspie. W środę okres blokady lotniska był przedłużany aż trzykrotnie.

Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano już blisko 700 lotów. Szacuje się, że trudności, opóźnienia i odwołane połączenia dotknęły około 100 tysięcy osób.

Jak podaje włoska organizacja obrony praw konsumentów Altroconsumo, sytuacja jest wyjątkowo trudna dla podróżnych.

„Czarny dym” dla turystyki

Włoska prasa nie ma wątpliwości - to prawdziwy cios dla sycylijskiej turystyki. W komentarzach podkreślają, że to „czarny dym” dla branży w szczycie sezonu letniego.

Tysiące osób próbują opuścić wyspę, wykupując miejsca w pociągach i na promach. Cudzoziemcy często na własny koszt przemieszczają się na inne lotniska, m.in. do Palermo, by stamtąd wrócić do swoich krajów.

Fot. AFP/Eastnews

Apel do pasażerów

Dyrekcja portu lotniczego w Katanii apeluje do podróżnych o kontakt z liniami lotniczymi w celu uzyskania najnowszych informacji o swoich lotach. Decyzje dotyczące wznowienia ruchu lotniczego zależą od aktywności Etny.