Estonia reaguje na akt sabotażu. Zamyka przejścia graniczne z Rosją

RMF24

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Od 1 grudnia wszystkie przejścia graniczne między Estonią a Rosją zostaną zamknięte – poinformowała agencja Reutera, powołując się na ministra spraw zagranicznych Estonii. Decyzja ta została podjęta po ujawnieniu, że rosyjski wywiad wojskowy GRU miał zlecić akt sabotażu wobec jednej z estońskich firm sektora obronnego.

Estońskie służby bezpieczeństwa ustaliły, że za ostatnim atakiem na firmę z sektora obronnego stoją rosyjskie służby specjalne. Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna poinformował, że istnieją „wyraźne dowody” na to, że to właśnie GRU, czyli rosyjski wywiad wojskowy, zlecił przeprowadzenie sabotażu.

Nocne uderzenia w Rosję. Wybuchy w olbrzymim zakładzie i na lotnisku Ukraińskie wojska miały zaatakować ostatniej nocy kolejne obiekty na terytorium Rosji. Na cel wzięto m.in. duży zakład petrochemiczny w Niżniekamsku i podstacje energetyczne w Taganrogu.

W związku z tym rząd w Tallinie podjął decyzję o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją od 1 grudnia.

„Wrogie działania przeciwko Estonii nie pozostaną bez odpowiedzi” – napisał na X Tsahkna, dodając, że zamknięcie granicy ograniczy zdolność Rosji do prowadzenia wrogiej działalności oraz wzmocni wysiłki na rzecz przeciwdziałania omijaniu sankcji.

Atak na fabrykę dronów

Chodzi o próbę podpalenia estońskiej fabryki dronów Threod Systems. Firma wytwarza drony rozpoznawcze i szturmowe dalekiego zasięgu.

Do ataku doszło 14 listopada. Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) poinformowała, że celem było wywołanie eksplozji.

W związku z operacją zatrzymano łącznie osiem osób. Jak podaje serwis Politico, są to obywatele sąsiedniej Łotwy.

Jak poinformowała w niedzielę prokurator generalna Astrid Asi, około 3 nad ranem zatrzymano kilka osób próbujących włamać się do budynku Threod Systems w Viimsi, na obrzeżach stolicy Estonii. Mieli oni podpalić budynek i spowodować eksplozję.

„To część szerszej hybrydowej wojny Rosji przeciwko Europie, której celem jest zmniejszenie wsparcia dla Ukrainy i presji na Rosję. Nie damy się zastraszyć” – napisał na platformie X premier Estonii Kristen Michal.