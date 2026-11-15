Estonia reaguje na akt sabotażu. Zamyka przejścia graniczne z Rosją

Estońskie służby bezpieczeństwa ustaliły, że za ostatnim atakiem na firmę z sektora obronnego stoją rosyjskie służby specjalne. Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna poinformował, że istnieją „wyraźne dowody” na to, że to właśnie GRU, czyli rosyjski wywiad wojskowy, zlecił przeprowadzenie sabotażu.
W związku z tym rząd w Tallinie podjął decyzję o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją od 1 grudnia.
„Wrogie działania przeciwko Estonii nie pozostaną bez odpowiedzi” – napisał na X Tsahkna, dodając, że zamknięcie granicy ograniczy zdolność Rosji do prowadzenia wrogiej działalności oraz wzmocni wysiłki na rzecz przeciwdziałania omijaniu sankcji.
Atak na fabrykę dronów
Chodzi o próbę podpalenia estońskiej fabryki dronów Threod Systems. Firma wytwarza drony rozpoznawcze i szturmowe dalekiego zasięgu.
Do ataku doszło 14 listopada. Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) poinformowała, że celem było wywołanie eksplozji.
W związku z operacją zatrzymano łącznie osiem osób. Jak podaje serwis Politico, są to obywatele sąsiedniej Łotwy.
Jak poinformowała w niedzielę prokurator generalna Astrid Asi, około 3 nad ranem zatrzymano kilka osób próbujących włamać się do budynku Threod Systems w Viimsi, na obrzeżach stolicy Estonii. Mieli oni podpalić budynek i spowodować eksplozję.
„To część szerszej hybrydowej wojny Rosji przeciwko Europie, której celem jest zmniejszenie wsparcia dla Ukrainy i presji na Rosję. Nie damy się zastraszyć” – napisał na platformie X premier Estonii Kristen Michal.