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Estonia ma nową prezydent. Kim jest Ulle Madise?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 września (17:45)

Ulle Madise, dotychczasowa kanclerz sprawiedliwości, została nową prezydent Estonii. 51-letnia prawniczka zdobyła 71 głosów poparcia w 101-osobowym Riigikogu, wygrywając w pierwszej turze.

Estonia ma nową prezydent. Kim jest Ulle Madise?
Ulle Madise (fot. VALDA KALNINA)

Madise była jedyną kandydatką w tegorocznych wyborach prezydenckich. Poparcie dla niej zadeklarowały cztery z sześciu partii zasiadających w parlamencie. Wśród nich znalazły się dwie partie rządowe: Partia Reform premiera Kristena Michala oraz liberalna Eesti 200, a także socjaldemokraci i konserwatywna Ojczyzna (Isamaa). 

Głosowanie było tajne, a do wyboru głowy państwa potrzebnych było 68 głosów – Madise otrzymała ich 71.

Druga kobieta na stanowisku prezydenta

Ulle Madise będzie siódmym prezydentem w historii Estonii i drugą kobietą na tym stanowisku – po Kersti Kaljulaid, która pełniła tę funkcję w latach 2016–2021. 

Uroczyste zaprzysiężenie nowej prezydent zaplanowano na 12 października. Madise zastąpi dotychczasowego prezydenta Alara Karisa, który nie ubiegał się o reelekcję.

Doświadczenie i wizja

Nowa prezydent pochodzi z Tartu i jest uznawana za wybitną prawniczkę z bogatym dorobkiem naukowym. Pracowała w administracji publicznej, była doradczynią Komisji Konstytucyjnej parlamentu oraz doradzała prezydentowi Toomasowi Hendrikowi Ilvesowi. Od 2015 roku pełniła funkcję kanclerza sprawiedliwości, gdzie zasłynęła jako orędowniczka wolności jednostki i przeciwniczka nadmiernych regulacji.

Priorytety na nową kadencję

W swoim przemówieniu przed głosowaniem Madise podkreśliła, że Estonia znajduje się na pierwszej linii bezpieczeństwa Europy i wolnego Zachodu. Zapowiedziała, że będzie dbać o interesy kraju, jednocześnie pozostając lojalnym i wiarygodnym partnerem dla sojuszników. 

W kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zamierza ściśle współpracować z szefem dyplomacji.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Estonia
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