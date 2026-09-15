Eskalacja walk w Jemenie. Ponad 100 tys. osób musiało opuścić domy

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Od początku września ponad 100 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w Jemenie w wyniku eskalacji walk między rebeliantami Huti a siłami rządowymi. Sytuacja humanitarna w regionie staje się coraz bardziej dramatyczna, a tysiące ludzi szukają ratunku nawet poza granicami kraju.

Eskalacja walk na wybrzeżu Morza Czerwonego

Od kilku tygodni zachodnia część Jemenu jest areną intensywnych starć. Rebelianci Huti, wspierani przez Iran, przeprowadzili ofensywę, wypierając siły rządowe z kolejnych terenów nad Morzem Czerwonym, w tym ze strategicznej wyspy Perim (Majjan) w cieśninie Bab al-Mandab. To miejsce ma kluczowe znaczenie dla światowego handlu – przez cieśninę przebiega jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych łączących Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim.

Ucieczka przez morze i dramat rodzin

Według danych ONZ, od początku września domy musiało opuścić już ponad 100 tysięcy osób. Wielu z nich nie miało wyboru – uciekali zaledwie z tym, co zdołali unieść. Część uchodźców zdecydowała się na niebezpieczną przeprawę przez morze do Dżibuti. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) informuje, że tylko w ostatnich dniach do tego kraju dotarło ponad 2 tysiące Jemeńczyków. Wielu z nich trafiło do prowizorycznych obozów, gdzie warunki są bardzo trudne.

Za każdą liczbą stoi rodzina, która straciła wszystko. Wiele osób było przesiedlanych wielokrotnie. Ludzie przeprawiają się przez morze z niczym, ponieważ nie mają już innego wyboru – podkreśla Amy Pope, dyrektor generalna IOM.

Kryzys humanitarny narasta

Sytuacja humanitarna w Jemenie jest dramatyczna. Rodziny, które musiały opuścić swoje domy, mają ograniczony dostęp do żywności, czystej wody, schronienia, urządzeń sanitarnych i opieki medycznej. Organizacje pomocowe alarmują, że ich działania są utrudnione przez trwające walki, zniszczoną infrastrukturę, problemy z łącznością i ograniczenia w przemieszczaniu się.

Wojna bez końca

Konflikt w Jemenie trwa nieprzerwanie od 2014 roku, kiedy to Huti zajęli stolicę kraju, Sanę. W 2015 roku do wojny przyłączyła się koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej, wspierająca uznawany przez społeczność międzynarodową rząd. Choć rozejm wynegocjowany przez ONZ w 2022 roku przyniósł chwilowe uspokojenie, trwałe porozumienie polityczne wciąż pozostaje poza zasięgiem.

Według doniesień agencji Reuters, podczas obecnej ofensywy Huti korzystali z irańskiej broni i doradztwa wojskowego, choć Teheran oficjalnie zaprzecza, by bezpośrednio kierował działaniami rebeliantów.

