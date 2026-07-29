Eskalacja na Bliskim Wschodzie: Amerykańskie i saudyjskie siły przeprowadziły precyzyjne ataki

RMF24

We wtorek siły zbrojne Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej przeprowadziły precyzyjne uderzenia na terytorium Iraku. Celem były grupy terrorystyczne powiązane z Iranem, które w ostatnich dniach atakowały amerykańskie siły oraz saudyjską infrastrukturę energetyczną. To odpowiedź na eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że we wtorek amerykańskie i saudyjskie siły zbrojne przeprowadziły „precyzyjne uderzenia w Iraku przeciwko związanym z Iranem terrorystom, których Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) skierował do atakowania sił amerykańskich oraz saudyjskiej infrastruktury energetycznej”.

W komunikacie podkreślono, że celem ataków były obiekty logistyczne i magazyny broni wykorzystywane przez terrorystów we wschodnim Iraku.

Iran odrzucił omańską propozycję zarządzania cieśniną Ormuz Iran odrzucił przedstawioną przez Oman propozycję dotyczącą sposobu zarządzania cieśniną Ormuz. We wtorek poinformował o tym wiceszef irańskiego MSZ Kazem Gharibabadi, zaznaczając, że Teheran przedstawił własny projekt. Podkreślił również, że…

Odpowiedź na falę ataków dronami

Jak podaje CENTCOM, była to „silna odpowiedź na ponad 30 ataków z użyciem dronów, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 72 godzin na polecenie IRGC”. Dowództwo podkreśla, że „nieuzasadnione ataki wymierzone w siły Stanów Zjednoczonych zakończyły się niepowodzeniem”.

Dowództwo Centralne ostrzegło, że „IRGC oraz jego terrorystyczne siły muszą zaprzestać tych ataków, aby uniknąć dalszej odpowiedzi militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych”.

Sybiha zatelefonował do Iranu, by załagodzić napięcia Ukraina chce uniknąć niepotrzebnej eskalacji w relacjach z Iranem – przekazał we wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha po rozmowie z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Aragczim. W niedzielę Iran groził, że odpowie na atak…

Iran wystrzelił rakiety balistyczne

Wcześniej tego samego dnia CENTCOM poinformowało, że Iran wystrzelił wiele pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Amerykanie zapewniają jednak, że wszystkie rakiety zostały przechwycone.

Portal Axios, powołując się na źródło w amerykańskich władzach, podał, że celem ataku była amerykańska baza w Jordanii. To pierwszy taki atak od piątku.

„Jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatu, wrócimy do silnych działań wojskowych”

Prezydent USA Donald Trump w poniedziałek oświadczył, że jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, Stany Zjednoczone wrócą do „silnych działań wojskowych”. Trump podkreślił, że w piątek zdecydował się wstrzymać uderzenia na irańskie cele, ponieważ państwa pośredniczące w rozmowach poprosiły go o to, by dał negocjacjom kolejną szansę.