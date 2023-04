Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ze względów zdrowotnych odwołał zaplanowane na środę swoje wiece przedwyborcze. Zapowiedział też, że w czwartek będzie uczestniczył jedynie online w ceremonii inauguracji pierwszego w kraju reaktora jądrowego, zbudowanego w Akkuyu.

Billboardy z ubiegającym się o reelekcję prezydentem w Stambule / SEDAT SUNA / PAP/EPA

We wtorek późnym wieczorem Erdogan przerwał wywiad telewizyjny na żywo, podczas którego powiedział, że czuje się chory i ma rozstrój żołądka. Następnie odwołał zaplanowane na środę wiece przedwyborcze.



Dzisiaj odpocznę w domu za radą moich lekarzy - napisał w środę na Twitterze.



Erdogan będzie 14 maja ubiegał się o kolejną kadencję prezydenta Turcji. W ramach swojej kampanii organizował dwa lub trzy spotkania przedwyborcze dziennie i przemęczeniem tłumaczył swoją wtorkową niedyspozycję w czasie wywiadu. Wczoraj i dziś było dużo pracy. Przez to złapałem grypę żołądkową - usprawiedliwiał się.



W środę wieczorem wiceszef rządzącej w Turcji partii AKP Erkan Kandemir poinformował, że prezydent odwołał wszystkie swoje czwartkowe aktywności i jedynie online będzie uczestniczył w ceremonii inauguracji pierwszego w kraju reaktora jądrowego.



Projekt budowy czterech reaktorów o wartości 20 miliardów dolarów i mocy 4800 megawatów w śródziemnomorskim mieście Akkuyu, realizowany przez rosyjski Rosatom, pozwoli Turcji dołączyć do grona krajów posiadających cywilną energię jądrową.