Epidemia eboli w Kongo i Ugandzie. WHO podała tragiczny bilans

RMF24

Obecna epidemia wirusa ebola spowodowała śmierć ponad tysiąca osób w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie - poinformowała w środę agencja AFP, powołując się na WHO. Informacje o aktualnej sytuacji Światowej Organizacji Zdrowia przekazały kongijskie władze sanitarne.

Jak podało WHO w raporcie z 20 lipca, od początku epidemii w DRK odnotowano łącznie 999 zgonów i 2473 potwierdzonych przypadków zachorowania. Z kolei w sąsiedniej Ugandzie stwierdzono dwa zgony i 20 potwierdzonych przypadków.

Ebola dotyka Kongo już po raz siedemnasty

W zeszłym tygodniu władze w Kampali ogłosiły natomiast, że nie odnotowują już żadnych zachorowań. Jednak zanim Uganda zostanie uznana za kraj wolny od wirusa, musi jeszcze minąć miesiąc bez nowych przypadków.

Trwającą obecnie 17. epidemię eboli w DRK od czasu wykrycia tej choroby w 1976 r., ogłoszono 15 maja, czyli prawie pół roku po poprzedniej, która oficjalnie zakończyła się pod koniec 2025 r.

Z kolei w ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób. Najtragiczniejsza w skutkach była epidemia w Demokratycznej Republice Kongo z lat 2018-2020, podczas której zmarło prawie 2,3 tys. osób.

Co to jest ebola?

Wirus ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.