Elon Musk zajmie się wojną. Został szefem Projektu Meridian

RMF24

Elon Musk powraca do administracji rządowej. Tym razem stanie na czele inicjatywy Pentagonu, która ma za zadanie określić kierunki rozwoju technologii militarnych USA pod kątem przyszłego pola walki.

Jesteśmy świadkami gwałtownego postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji, autonomii, broni opartej na skierowanej energii, robotyki oraz biotechnologii, obok innych kluczowych obszarów zaawansowanych technologii. W połączeniu te nowe domeny, nowe sposoby prowadzenia walki i rozwój technologiczny głęboko zmienią charakter wojny. Aby utrzymać globalną dominację, Stany Zjednoczone muszą przewidywać przyszłe środowiska operacyjne i działać zdecydowanie na rzecz opracowania narzędzi, które pozwolą w nich zdominować przeciwnika - głosi memorandum opublikowane przez Pentagon, w którym ogłasza się powstanie Projektu Meridian.

Inicjatywa ma zidentyfikować, jakie bronie będą dominować na polu walki w przyszłości i w jaką stronę kierować wysiłki przemysłu zbrojeniowego. Głównym zadaniem Projektu Meridian będzie odwzorowanie trajektorii przyszłej wojny - uściślono w oświadczeniu.

Szef Departamentu Obrony (zwanego także Departamentem Wojny) oczekuje końcowego raportu Projektu Meridian do końca stycznia 2027 roku.

To drugi raz, gdy Elon Musk zostaje włączony do prac administracji rządowej. Poprzednio nadzorował potężne cięcia rządowe w ramach DOGE. Ostatecznie aktywność miliardera zakończyła się sporym chaosem i głośnym sporem z Donaldem Trumpem. Relacje obu panów uległy na pewien czas znacznemu ochłodzeniu, a sam Musk nie tylko publicznie krytykował politykę Trumpa, ale deklarował nawet chęć rzucenia mu politycznego wyzwania.

Ostatecznie prezydent i właściciel Tesli pogodzili się, a Musk został włączony do spotkania liderów technologicznych, zajmujących się bezpieczeństwem sztucznej inteligencji.

W ramach Projektu Meridian, Musk będzie zasiadał w fotelu współdyrektora razem z Palmerem Luckeyem, założycielem Andurila (przedsiębiorstwo zbrojeniowe, specjalizujące się w systemach autonomicznych) i byłego przewodniczącego Izby Reprezentantów Newta Gingricha.