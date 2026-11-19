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Miliarder Elon Musk zarzuca kłamstwa prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu na temat ostatnich ograniczeń w działaniu sieci Starshield. Stwierdził też, że za dużo jest narracji o tym że „Ukraina jest dobra, a Rosja zła”.

Według ukraińskich władz od ponad tygodnia wprowadzone zostały ograniczenia prędkości wojskowej sieci Starshield na okupowanych terytoriach Ukrainy i blisko frontu. Ta wojskowa wersja Starlinka jest wykorzystywana do przechwytywania m.in. używanych przez Rosję dronów typu Shahed. Jak mówił Zełenski, połączenie satelitarne udostępniane przez Starshield automatycznie wyłącza się, gdy korzystający z niego dron lub śmigłowiec leci szybciej niż 161 km/h. Utrudnia to ukraińskiej obronie przechwycenie odrzutowych Shahedów poruszających się z dwukrotnie większą prędkością i ułatwia rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Zakłócenia działania kluczowego systemu, Zełenski alarmuje. „To ułatwia Rosjanom zabijanie” Ukraińskie wojsko znów boryka się z poważnymi problemami w działaniu wojskowej łączności satelitarnej Starshield. Jak alarmuje prezydent Wołodymyr Zełenski, zakłócenia utrudniają walkę z rosyjskimi dronami i prowadzą do tragicznych skutków dla…

Musk twierdzi, że to on zrobił najwięcej dla Ukrainy

Elon Musk, który jest szefem SpaceX, po raz pierwszy publicznie odniósł się do tych informacji. Podczas wywiadu na konferencji „New York Timesa” DealBook Summit Musk oskarżył Wołodymyra Zełenskiego o kłamstwa na ten temat.

Stwierdził, że Ukraina chce go zmusić do zmiany zasad sieci Starlink - komercyjnej usługi - a nie Starshield - tak by zezwolił na użycie jej do ofensywnych działań wojskowych.

To są zasady, które obowiązują od początku, od lat. Wiesz, ludzie naciskają na mnie, żebym je zmienił, ale ja ich nie zmieniam - powiedział.

Musk twierdził, że jest człowiekiem, który dla Ukrainy zrobił najwięcej, a gdyby wyłączył Starlink, cały ukraiński front „natychmiast by się załamał”.

Tym razem nie Starlink. Wielkie osiągnięcie Ukraińców w ataku na Most Krymski Ten bezprecedensowy atak pokazał, że Ukraina „ma karty”, wbrew temu, co niemal rok temu twierdził prezydent USA Donald Trump. Podczas ataku na Most Krymski Ukraińcy użyli własnego systemu, a nie Starlink. Poza tym wykorzystano, jak poinformował…

Moralne wątpliwości Muska co do wojny

Zarzekając się, że nie jest prorosyjski, twierdził jednak, że ma moralne wątpliwości co do wojny, że za dużo jest narracji o tym, że „Ukraina jest dobra, a Rosja zła”. To okropne stanowisko - powiedział. Choć zaznaczył, że Rosja „z punktu widzenia inwazji” jest agresorem, to jego zdaniem również prawdą jest, że Stany Zjednoczone obaliły „demokratycznie wybranego, prorosyjskiego prezydenta” Ukrainy. Chodzi o Wiktora Janukowycza, który uciekł do Rosji w obliczu protestów Euromajdanu.

Musk już wielokrotnie wcześniej powtarzał lansowane przez Rosję narracje na temat wojny i sugerował, że to Ukraina chce przedłużać wojnę.

„Musk to geniusz”, powiedział Władimir Putin Władimir Putin określił Elona Muska jako „naprawdę genialnego człowieka” i powiedział, że Rosja utrzymuje kontakty z amerykańskim miliarderem – podał portal The Moscow Times, powołując się na dziennik „Wiedomosti”. Wypowiedź rosyjskiego przywódcy…

Musk czuje się „trochę głupio” z powodu wydatków na kampanię republikanów

W środowym wywiadzie Musk odnosił się też do wydania przez siebie prawie pół miliarda dolarów na przegraną kampanię republikanów w listopadowych wyborach do Kongresu.

Miliarder twierdził, że wcale nie należy do ruchu MAGA, nie wie właściwie, co on oznacza, i że czuje się „trochę głupio” z powodu swoich wydatków. Zarzekał się też, że ma umiarkowane politycznie poglądy i że dostrzega dobre rzeczy w obydwu partiach.

Wcześniej Musk twierdził, że zwycięstwa demokratów w wyborach będą oznaczać koniec demokracji, zachodniej cywilizacji i nadejście komunizmu.