„Ekstremalnie otyły”. Nowe wieści o zdrowiu Kim Dzong Una

Kim to nałogowy palacz
Kim jest nałogowym palaczem i od dawna cierpi na otyłość. Jego stan zdrowia jest bacznie obserwowany na całym świecie. Powód - nagła śmierć Kima mogłaby wywołać pytania o sukcesję i stabilność państwa posiadającego broń jądrową.
„Kim jest określany jako skrajnie otyły, waży ponad 140 kilogramów” – mówi południowokoreański parlamentarzysta Youn Kun-young, powołując się na ustalenia rodzimego wywiadu.
Jak dodał Youn, mimo że jest w grupie wysokiego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, Kim nie ma żadnych problemów z aktywnością fizyczną. Oceniono, że nie ma żadnych oznak problemów zdrowotnych, biorąc pod uwagę ścisły monitoring prowadzony przez jego zespół medyczny – tłumaczy Youn.
W 2020 r. Kim zniknął na ok. 20 dni
Spekulacje na temat stanu zdrowia Kima nasiliły się w 2020 roku. Opuścił wtedy obchody urodzin swojego zmarłego dziadka i zniknął z życia publicznego na około 20 dni. Pojawiły się wtedy plotki, że jest poważnie chory po operacji.
Ojciec Kima, Kim Dzong Il, i dziadek Kim Ir Sen również cierpieli na otyłość i byli nałogowymi palaczami. Obaj zmarli z powodu zawału serca.
Miłośnik foie gras i kawioru
Kim znany jest ze swojego zamiłowania do wytrawnego jedzenia. Paul Smart, szef kuchni w hotelu Metropole w Hanoi, który współpracował z osobistymi kucharzami Kima podczas szczytu Korea Północna-USA w 2019 r., wspominał, że północnokoreański przywódca ma upodobanie do rzadkich mięs i luksusowych potraw.
„Lubi kawior, homara, naprawdę luksusowe produkty. Foie gras, naprawdę lubi rozkoszować się kuchnią” – opowiadał w 2019 r. Smart.
Sama Korea Północna od lat zmaga się z niedoborami żywności. Elizabeth Salmon, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Korei Północnej, powiedziała w lutym, że niedobory żywności stanowią kluczowy problem humanitarny w tym kraju.