„Ekstremalnie otyły”. Nowe wieści o zdrowiu Kim Dzong Una

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Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un jest „ekstremalnie otyły” – poinformował w środę wywiad Korei Południowej. 42-letni dyktator waży ponad 140 kilogramów.

Kim to nałogowy palacz

Kim jest nałogowym palaczem i od dawna cierpi na otyłość. Jego stan zdrowia jest bacznie obserwowany na całym świecie. Powód - nagła śmierć Kima mogłaby wywołać pytania o sukcesję i stabilność państwa posiadającego broń jądrową.

„Kim jest określany jako skrajnie otyły, waży ponad 140 kilogramów” – mówi południowokoreański parlamentarzysta Youn Kun-young, powołując się na ustalenia rodzimego wywiadu.



Jak dodał Youn, mimo że jest w grupie wysokiego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, Kim nie ma żadnych problemów z aktywnością fizyczną. Oceniono, że nie ma żadnych oznak problemów zdrowotnych, biorąc pod uwagę ścisły monitoring prowadzony przez jego zespół medyczny – tłumaczy Youn.

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W 2020 r. Kim zniknął na ok. 20 dni

Spekulacje na temat stanu zdrowia Kima nasiliły się w 2020 roku. Opuścił wtedy obchody urodzin swojego zmarłego dziadka i zniknął z życia publicznego na około 20 dni. Pojawiły się wtedy plotki, że jest poważnie chory po operacji.

Ojciec Kima, Kim Dzong Il, i dziadek Kim Ir Sen również cierpieli na otyłość i byli nałogowymi palaczami. Obaj zmarli z powodu zawału serca.

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Miłośnik foie gras i kawioru

Kim znany jest ze swojego zamiłowania do wytrawnego jedzenia. Paul Smart, szef kuchni w hotelu Metropole w Hanoi, który współpracował z osobistymi kucharzami Kima podczas szczytu Korea Północna-USA w 2019 r., wspominał, że północnokoreański przywódca ma upodobanie do rzadkich mięs i luksusowych potraw.



„Lubi kawior, homara, naprawdę luksusowe produkty. Foie gras, naprawdę lubi rozkoszować się kuchnią” – opowiadał w 2019 r. Smart.

Sama Korea Północna od lat zmaga się z niedoborami żywności. Elizabeth Salmon, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Korei Północnej, powiedziała w lutym, że niedobory żywności stanowią kluczowy problem humanitarny w tym kraju.