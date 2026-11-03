Eksplozje na irańskiej wyspie. Tajne uderzenie USA

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Irańska wyspa Keszm została w poniedziałek zaatakowana przez USA - poinformowali amerykańscy urzędnicy, cytowani przez „Wall Street Journal”. Jak podkreśla dziennik, to kolejny atak o ograniczonej skali, potajemnie przeprowadzony przez Waszyngton w ostatnich tygodniach.

Trump bagatelizuje wojnę z Iranem

Do ataku doszło po wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa, w których bagatelizował możliwość wznowienia wojny z Iranem po wtorkowych wyborach połówkowych - podkreśliła gazeta. Mieliśmy wojnę z Iranem. Wygraliśmy – powiedział Trump dziennikarzom w poniedziałek. Nie wiem nawet, czy można to nazwać wojną, ponieważ od miesięcy nie prowadzimy żadnych działań bojowych - dodał.

Urzędnicy poinformowali jednak „Wall Street Journal”, że Stany Zjednoczone od kilku tygodni prowadzą przeciwko Iranowi uderzenia na mniejszą skalę. W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o eksplozjach w rejonie wyspy Keszm. Irańska agencja IRNA poinformowała o dźwiękach wybuchów w okolicy wyspy, położonej w cieśninie Ormuz. Była ona atakowana przez siły amerykańskie w przeszłości.

Część urzędników stwierdziła, że ataki są działaniami o charakterze obronnym. Jak twierdzą, mają uniemożliwić Iranowi swobodne atakowanie statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormuz.

Wieczorny lot do Teheranu. Trump: Iran chce zawrzeć porozumienie „Iran chce zawrzeć porozumienie. To może się wydarzyć” – powiedział społecznościowych Donald Trump. Niewiele wcześniej agencja Reutera podała informację, że do Teheranu na rozmowy w sprawie umowy udali się negocjatorzy z Kataru.

USA atakują po cichu

W przeciwieństwie do wcześniejszego etapu wojny, Stany Zjednoczone nie informowały publicznie o przeprowadzanych atakach. USA celowo utrzymują te działania w tajemnicy, aby nie sugerować zamiaru wznowienia zakrojonych na szeroką skalę operacji zbrojnych – powiedział jeden z urzędników.

Zapytany w poniedziałek, czy rozważa atak na Iran po wyborach połówkowych, Trump odpowiedział: „Nie”. Przedstawiciele administracji poinformowali jednak, że prezydent nadal bierze pod uwagę wszystkie dostępne możliwości.

Trump kontra Kongres. Co to oznacza dla Polski? Wynik wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych może mieć konsekwencje daleko wykraczające poza amerykańską politykę wewnętrzną. Od układu sił w Kongresie będzie zależało, jak dużą swobodę w realizacji swoich planów zachowa Donald Trump. A to może…

Co planuje Trump ws. Iranu?

Na dzień przed wyborami do Kongresu napisał też, że cena ropy spadła o ok. 10 dol. za baryłkę, bo „ludzie czują, że nie będzie wojny z Iranem”. W poniedziałek po południu cena ropy Brent wynosiła 104 dolary za baryłkę; cena maksymalna tego dnia sięgnęła 112 dolarów.

Prezydent powiedział też tego dnia, że nie spieszy się z decyzją w sprawie potencjalnego powrotu do bombardowania Iranu. Przekonywał, że Irańczycy chcą jak najszybciej zawrzeć porozumienie i być może tak się wydarzy.

Według portalu Axios Trump rozważa trzy możliwe scenariusze działania, popierane przez trzy różne obozy. Pierwszy plan zakłada zawarcie porozumienia, drugi wariant przewiduje wznowienie działań bojowych, a trzecia opcja to utrzymywanie maksymalnej presji gospodarczej na Irańczyków.