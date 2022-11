W pobliżu przystanku autobusowego przy wjeździe do Jerozolimy doszło do wybuchu. Izraelskie media informują, że są osoby ranne – podaje Reuters.

Radio obsługiwane przez siły obronne Izraela podało, że eksplozję spowodował ładunek wybuchowy podłożony na miejscu. Policja na razie nie potwierdza tej wersji wydarzeń.

Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych, ale są informacje o co najmniej dwóch ciężko rannych osobach, które zostały zabrane do szpitala.

Miejsce zostało natychmiast otoczone kordonem służb ratunkowych.

Do eksplozji doszło po miesiącach napięć w okupowanym Zachodnim Brzegu. Wzrost przemocy palestyńsko-izraelskiej w tym roku na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie doprowadził do śmierci ponad 130 Palestyńczyków i co najmniej 25 Izraelczyków - podała agencja Associated Press.

Izrael zdobył Zachodni Brzeg, Strefę Gazy i Wschodnią Jerozolimę - obszary, na których Palestyńczycy chcą utworzyć własne państwo - w wojnie z 1967 roku. Negocjacje pod auspicjami USA dotyczące tego terytorium stanęły w miejscu w 2014 roku.