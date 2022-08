Eksplozja w zakładach produkujących składniki materiałów wybuchowych w Bergerac koło Bordeaux w południowo zachodniej Francji. Według merostwa, są ofiary śmiertelne i ranni.

Świadkowie, którzy mieszkają w odległości kilkuset metrów od miejsca eksplozji twierdzą, że najpierw słyszeli wybuch, a później zobaczyli kłęby dymu unoszące się nad zakładami chemicznymi.

Według francuskich mediów, produkują one nitrocelulozę - substancję używaną do produkcji m.in. niektórych materiałów wybuchowych. Nitroceluloza ma silne właściwości wybuchowe.

Według świadków, krótko po eksplozji w zakładach chemicznych wybuchł pożar. Ogień gaszą strażacy, którzy są wspierani z powietrza przez dwa śmigłowce gaśnicze.

Lokalne władze rekomendują, by nie zbliżać się do fabryki, ponieważ może dojść do skażenia terenu nitrocelulozą. Fabryka w Bergerac jest sklasyfikowana jako zakład, w której katastrofa lub dysfunkcja może stanowić "poważne zagrożenie" dla otoczenia.

Trwa ewakuacja dzielnicy w pobliżu zakładów - podaje francuska telewizja BFMTV.

Prefektura nie potwierdziła jeszcze informacji merostwa o ofiarach śmiertelnych i osobach rannych.

Według przedsiębiorstwa, do którego należy fabryka, rannych zostało 7 osób.

