Eksplozja samochodu w Petersburgu. Nie żyje wysoki rangą rosyjski wojskowy

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„Organy śledcze wszczęły postępowanie karne w sprawie zabójstwa członka sił zbrojnych” – napisano w oświadczeniu Komitetu Śledczego Rosji.

Jak informuje rosyjski portal „Fontanka”, do zdarzenia doszło rano. Na razie nie ujawniono tożsamości ofiary ani szczegółów dotyczących stanowiska żołnierza w armii. Okoliczności wybuchu pozostają nieznane, a śledczy badają wszystkie możliwe wersje wydarzeń.

Po śmierci oficera w rosyjskich kręgach wojskowych zaczęły pojawiać się wpisy z hasłem „wieczny lot”. Może to sugerować, że zmarły był związany z lotnictwem.

To nie pierwszy tego typu incydent w ostatnich miesiącach. 27 sierpnia w Petersburgu eksplodował samochód, którym podróżował rosyjski oficer w stopniu podpułkownika wraz z żoną. Mężczyzna zginął na miejscu, a kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.