RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Eksplozja samochodu w Petersburgu. Nie żyje wysoki rangą rosyjski wojskowy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (07:39)

Eksplozja auta w jednej z dzielnic Petersburga w Rosji. Zginał wysoki rangą rosyjski wojskowy. Informację potwierdził Komitet Śledczy Rosji.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Eksplozja samochodu w Petersburgu. Nie żyje wysoki rangą rosyjski wojskowy
27 sierpnia w Petersburgu także eksplodował samochód, którym jechał rosyjski wojskowy, mężczyzna zginał, zdj. STRINGER /AFP/East News

„Organy śledcze wszczęły postępowanie karne w sprawie zabójstwa członka sił zbrojnych” – napisano w oświadczeniu Komitetu Śledczego Rosji.

Jak informuje rosyjski portal „Fontanka”, do zdarzenia doszło rano. Na razie nie ujawniono tożsamości ofiary ani szczegółów dotyczących stanowiska żołnierza w armii. Okoliczności wybuchu pozostają nieznane, a śledczy badają wszystkie możliwe wersje wydarzeń.

Po śmierci oficera w rosyjskich kręgach wojskowych zaczęły pojawiać się wpisy z hasłem „wieczny lot”. Może to sugerować, że zmarły był związany z lotnictwem.

To nie pierwszy tego typu incydent w ostatnich miesiącach. 27 sierpnia w Petersburgu eksplodował samochód, którym podróżował rosyjski oficer w stopniu podpułkownika wraz z żoną. Mężczyzna zginął na miejscu, a kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.


Źródło: RMF24
Tagi: eksplozja

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: