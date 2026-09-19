Eksplozja pod Kiszyniowem. Szczątki drona znalezione w pobliżu stolicy Mołdawii

RMF24

W Mołdawii doszło do kolejnego incydentu z udziałem niezidentyfikowanych dronów. W pobliżu stolicy kraju doszło do eksplozji, a na miejscu odnaleziono szczątki, które mogą pochodzić z bezzałogowego statku powietrznego. Władze stanowczo potępiają naruszenie mołdawskiej przestrzeni powietrznej i ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa regionu.

W piątek w miejscowości Colonita, leżącej nieopodal Kiszyniowa, doszło do głośnej eksplozji. Na miejscu zdarzenia mołdawska policja odnalazła szczątki rozrzucone w promieniu 100 metrów od epicentrum wybuchu. Huk był słyszalny również w samej stolicy, co potwierdził mer Kiszyniowa Ion Ceban, określając sytuację jako wyjątkowo niepokojącą.

Kolejne naruszenie mołdawskiej przestrzeni powietrznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii wydało stanowcze oświadczenie, w którym potępiło możliwe naruszenie przestrzeni powietrznej kraju. Resort podkreślił, że każde nieuprawnione wtargnięcie stanowi poważne naruszenie suwerenności państwa i jest niedopuszczalne. Władze wskazują, że incydent ten to kolejna konsekwencja trwającej wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Jak informuje mołdawska straż graniczna, w sobotę rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Jeden z nich rozbił się na terytorium Ukrainy. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie – w poniedziałek Ministerstwo Obrony w Kiszyniowie poinformowało o dwóch podobnych incydentach w ciągu jednej doby.

W ubiegłym tygodniu obecność dronów w mołdawskiej przestrzeni powietrznej spowodowała opóźnienie startu samolotu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Maszyna miała odlecieć z Kiszyniowa do Norwegii na pogrzeb króla Haralda V.