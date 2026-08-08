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Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajęło stanowisko w sprawie drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Bułgarii i eksplodował niedaleko gazociągu, który łączy Turcję z Ukrainą. Kijów zapewnił, że nie skierował w tę stronę bezzałogowca. Wcześniej bułgarski MON podał, że ten typ dronów jest używany przez ukraińskie siły zbrojne, dodając jednak w swoim oświadczeniu, że nie ma powodu, by sądzić, że incydent był celowy.

Operacja pod obcą flagą?

Ukraina poinformowała, że pozostaje w ścisłym kontakcie ze stroną bułgarską w celu wyjaśnienia okoliczności incydentu z dronem, który o poranku eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą.

Siły Obronne Ukrainy nie skierowały żadnych środków ataku w stronę Bułgarii i pozostają w kontakcie z władzami w Sofii w celu wyjaśnienia okoliczności eksplozji na terytorium bułgarskim nieznanego bezzałogowca – oświadczył rzecznik ukraińskiej dyplomacji Heorhij Tychyj.

Podkreślił, że Kijów jest w pełni otwarty na współpracę z Bułgarią w celu ustalenia szczegółów.

Należy podkreślić, że pierwotną przyczyną wszystkich tego rodzaju incydentów jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie, która trwa już piąty rok, jest celowo przedłużana przez Moskwę i stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukraińców, lecz niestety także dla innych narodów i państw – podkreślił rzecznik ukraińskiego MSZ.

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Bezzałogowiec wybuchł w bliskiej odległości posterunku granicznego na granicy z Rumunią w Kardamie, na północnym wschodzie Bułgarii. Doszło do tego w odległości kilometra od tłoczni gazu Gazociągu Transbałkańskiego.

Nie ma ofiar - podał premier Bułgarii Rumen Radew, dodając, że warkot drona usłyszeli funkcjonariusze rumuńskiej straży granicznej, po czym patrol bułgarskiej policji poinformował o „silnej eksplozji, której towarzyszył czarny dym”. Według Radewa urządzenie nie zostało wykryte wcześniej przez żadne z dwóch państw.

Zaznaczył, że wykrycie i neutralizacja tych dronów stanowią poważne wyzwanie.

Jedno jest pewne: dron przenosił znaczną ilość środków wybuchowych, skoro słyszano go z odległości i spowodował tak dużo czarnego dymu - zauważył premier.

Pole, na które spadł dron, fot. MIHAIL IVANOV, 8 sierpnia 2026 roku / AFP/East News