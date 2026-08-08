Operacja pod obcą flagą?
Ukraina poinformowała, że pozostaje w ścisłym kontakcie ze stroną bułgarską w celu wyjaśnienia okoliczności incydentu z dronem, który o poranku eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą.
Siły Obronne Ukrainy nie skierowały żadnych środków ataku w stronę Bułgarii i pozostają w kontakcie z władzami w Sofii w celu wyjaśnienia okoliczności eksplozji na terytorium bułgarskim nieznanego bezzałogowca – oświadczył rzecznik ukraińskiej dyplomacji Heorhij Tychyj.
Podkreślił, że Kijów jest w pełni otwarty na współpracę z Bułgarią w celu ustalenia szczegółów.
Należy podkreślić, że pierwotną przyczyną wszystkich tego rodzaju incydentów jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie, która trwa już piąty rok, jest celowo przedłużana przez Moskwę i stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukraińców, lecz niestety także dla innych narodów i państw – podkreślił rzecznik ukraińskiego MSZ.
Bezzałogowiec wybuchł w bliskiej odległości posterunku granicznego na granicy z Rumunią w Kardamie, na północnym wschodzie Bułgarii. Doszło do tego w odległości kilometra od tłoczni gazu Gazociągu Transbałkańskiego.
Nie ma ofiar - podał premier Bułgarii Rumen Radew, dodając, że warkot drona usłyszeli funkcjonariusze rumuńskiej straży granicznej, po czym patrol bułgarskiej policji poinformował o „silnej eksplozji, której towarzyszył czarny dym”. Według Radewa urządzenie nie zostało wykryte wcześniej przez żadne z dwóch państw.
Zaznaczył, że wykrycie i neutralizacja tych dronów stanowią poważne wyzwanie.
Jedno jest pewne: dron przenosił znaczną ilość środków wybuchowych, skoro słyszano go z odległości i spowodował tak dużo czarnego dymu - zauważył premier.