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"Egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości". Anthropic ostrzega przed AI w prospekcie emisyjnym

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 29 września (20:37)

Firma Anthropic, która przygotowuje się do wejścia na giełdę, ostrzega w prospekcie emisyjnym, że AI może stanowić "egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości" ze względu na tendencje samozachowawcze. Jak się okazuje, Anthropic i OpenAI badają dziesiątki tysięcy incydentów, związanych z niebezpiecznymi zachowaniami AI. Rzeczywisty ogrom problemu pozostaje ukryty przed opinią publiczną - pisze serwis Axios.

"Egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości". Anthropic ostrzega przed AI w prospekcie emisyjnym
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Firma Anthropic, przygotowując się do debiutu giełdowego, ostrzega w prospekcie emisyjnym, że sztuczna inteligencja może stanowić katastrofalne zagrożenie dla ludzkości.
  • Firma OpenAI zrezygnowała z premiery nowego modelu GPT-6.1 Astra. Dlaczego?
  • Zarówno Anthropic, jak i OpenAI badają dziesiątki tysięcy incydentów związanych z niebezpiecznymi zachowaniami AI.
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Firma Anthropic informuje inwestorów przed swym wycenianym na 2 biliony dolarów debiutem giełdowym, że sztuczna inteligencja może też stanowić „katastrofalne zagrożenie”, a jej modele mogą „manifestować zachowanie samozachowawcze” połączone z zabiegami mającymi „uniemożliwić ich wyłączenie”, czy też „zamaskować” podejmowane przez nie czynności, lub „manipulować” ludźmi, a nawet podejmować kroki „przypominające szantaż”.

Prospekt wyjaśnia też, że ponieważ modele AI mogą być świadome tego, iż są poddawane testowi, „znacząco ogranicza to” możliwość ustalenia przez Anthropic, czy są bezpieczne.

Agencja Reutera, która wraz z dziennikiem „Financial Times” poinformowała jako pierwsza o ostrzeżeniach zawartych w prospekcie firmy, podkreśla, iż w liczącym 261 stron dokumencie 80 stron poświęconych jest zagrożeniom związanym z AI. Tylko 48 stron zawiera informacje o działalności biznesowej Anthropica.

Podejrzane zachowania nowego modelu AI

Dzień wcześniej firma OpenAI zrezygnowała z planowanej na październik premiery nowego modelu zaawansowanej sztucznej inteligencji GPT-6.1 Astra.

Nowy model wykazywał m.in. większą skłonność do oszukiwania – nie zawsze szczerze mówił użytkownikowi, jakie działania podjął. Ponadto problemem był „zakres uprawnień” przy autoryzacji, bot dążył bowiem do wykonania zadania, nie pytając użytkownika o pozwolenie.

Skali problemu jest znacznie większa niż zakładamy 

Axios ujawnił w niedzielę, że Anthropic i OpenAI badają dziesiątki tysięcy incydentów, związanych z niebezpiecznymi zachowaniami AI. Portal podkreślił, że skala problemu jest nieporównywalnie większa niż, to o czym wie opinia publiczna.

Najnowsze ustalenia w tej sprawie stawiają pod znakiem pytania zdolność OpenAI i Anthropica, czy też w ogóle firm tego typu, do „ustanowienia całkowitej kontroli nad ich własną technologią”, zwłaszcza że najnowsze agenty realizują zadania, wykazując zdumiewającą determinację oraz odporność na trudności i przeszkody, a zatem praca nad ograniczeniem ich „pomysłowości” stawia często ich twórców na przegranej pozycji - kontynuuje Axios.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: AI Anthropic
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