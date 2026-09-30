Egzekucja wstrzymana w ostatniej chwili. Zwrot w sprawie Christy Pike

RMF24

Na godzinę przed planowaną egzekucją 50-letniej Christy Pike federalny sąd apelacyjny wstrzymał wykonanie wyroku śmierci. Kobieta miała zostać stracona za brutalne morderstwo sprzed ponad 30 lat. Sprawa budzi ogromne emocje i ponownie rozgrzewa debatę na temat kary śmierci w Stanach Zjednoczonych.

Egzekucja odwołana w ostatniej chwili

W środę, 30 września 2026 roku, w więzieniu Riverbend Maximum Security Institution w Nashville miała odbyć się egzekucja Christy Gail Pike – jedynej kobiety przebywającej obecnie w celi śmierci w stanie Tennessee. Wyrok miał zostać wykonany o godzinie 10:00 czasu lokalnego. Jednak na zaledwie godzinę przed planowanym śmiertelnym zastrzykiem, Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Szóstego Okręgu niespodziewanie wstrzymał egzekucję.

Decyzję podjęła sędzia Jane Stranch, która uznała, że sprawa Pike wymaga dalszego rozpatrzenia. W tym czasie w więzieniu byli już zgromadzeni świadkowie egzekucji, a cała procedura była gotowa do rozpoczęcia.

Sąd chce zbadać nowe okoliczności

Wstrzymanie egzekucji to efekt działań obrońców Pike, którzy od lat podnoszą argumenty dotyczące jej trudnego dzieciństwa, przemocy seksualnej oraz problemów psychicznych. Sąd apelacyjny uznał, że te kwestie nie zostały wystarczająco uwzględnione podczas wymierzania kary śmierci.

Sędziowie chcą przeanalizować, czy wyrok był sprawiedliwy, biorąc pod uwagę traumatyczne doświadczenia Pike oraz jej młody wiek w chwili popełnienia zbrodni. Przypomnijmy, że w momencie morderstwa Christa Pike miała zaledwie 18 lat.

Tennessee walczy o wykonanie wyroku

Władze stanu Tennessee nie zamierzają jednak rezygnować z wykonania prawomocnego wyroku. Prokurator generalny Jonathan Skrmetti poinformował, że zwrócił się do Sądu Najwyższego USA o uchylenie decyzji sądu apelacyjnego i umożliwienie przeprowadzenia egzekucji.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa wstrzymanie wyroku ani czy egzekucja może jeszcze zostać przeprowadzona w najbliższych dniach. Sąd apelacyjny zdecydował, że kara śmierci pozostaje zawieszona do wydania kolejnego postanowienia.

Obrońcy Pike podkreślają, że kobieta była ofiarą przemocy i zaniedbania w dzieciństwie. Ich zdaniem, gdyby dziś została skazana jako nastolatka, nie groziłaby jej kara śmierci. W momencie osadzenia była najmłodszą osobą w celi śmierci w Tennessee.

Historia Christy Pike

Christa Pike została skazana na karę śmierci za brutalne zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Obie kobiety znały się z ośrodka szkoleniowego w Knoxville. Według prokuratury motywem zbrodni była zazdrość o chłopaka.

Pike wraz ze swoim partnerem Tadarylem Shippem zwabiła Slemmer w odludne miejsce, gdzie doszło do okrutnego morderstwa. Slemmer była bita i torturowana. Na ciele ofiary odkryto wycięty pentagram, co wywołało medialną burzę i spekulacje o rytualnym charakterze zbrodni.

Pike tłumaczyła, że działała w afekcie, oskarżając Slemmer o próbę odbicia jej chłopaka. Świadkowie zeznali jednak, że Pike chwaliła się zbrodnią i pokazywała fragment czaszki ofiary.

Shipp usłyszał wyrok dożywocia z możliwością warunkowego zwolnienia.

Gdyby egzekucja doszła do skutku, Pike byłaby pierwszą kobietą straconą w Tennessee od ponad 200 lat.