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W Egipcie uroczyście otwarto nową, imponującą kwaterę główną sił zbrojnych – tzw. Oktagon. Inwestycja ma podkreślić rosnącą rolę Kairu w regionie i nowoczesność egipskiej armii. Prezydent Abdel Fattah al-Sisi podkreślił, że to krok ku bezpieczeństwu i stabilności, ale także demonstracja gotowości do stawienia czoła współczesnym zagrożeniom.

Nowa siedziba dowództwa strategicznego, nazwana Oktagonem, została zlokalizowana w powstającej administracyjnej stolicy Egiptu. Budynek, którego architektura nawiązuje do potęgi starożytnego Egiptu, ma być nie tylko centrum dowodzenia armią, ale także symbolem integracji i siły państwa.

Podczas ceremonii otwarcia prezydent Sisi podkreślił, że inwestycja jest wyrazem dążenia do pokoju i stabilności, ale także gotowości do obrony interesów kraju. Egipt jest gotowy do pokoju z tymi, którzy pokoju chcą – mówił Sisi.

Kompleks znajduje się około 45 kilometrów na wschód od Kairu, w nowej administracyjnej stolicy Egiptu. Zajmuje powierzchnię aż 4,7 miliona metrów kwadratowych na terenie o wielkości 8900 hektarów, co czyni go największym tego typu obiektem na świecie – znacznie większym od amerykańskiego Pentagonu - informuje serwis Defence Security Asia.

To nie tylko budynek administracyjny, ale zintegrowane centrum dowodzenia, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa. Kompleks łączy w sobie funkcje wojskowe i cywilne, umożliwiając centralizację zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zapewniając ciągłość działania państwa nawet w przypadku poważnych zagrożeń.

W skład kompleksu wchodzi 13 stref strategicznych i logistycznych, które integrują zarządzanie operacjami wojskowymi, koordynację wywiadu, planowanie kryzysowe, ochronę cybernetyczną oraz podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu.

Sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie

Nowa kwatera główna egipskiej armii została wyposażona w zaawansowane systemy C4ISR (dowodzenie, kontrola, komunikacja, komputery, wywiad, obserwacja i rozpoznanie), wspierane przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu możliwe jest błyskawiczne przetwarzanie danych wywiadowczych, synchronizacja działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz szybkie reagowanie na zagrożenia – zarówno militarne, jak i cybernetyczne.

Kompleks posiada także rozbudowaną infrastrukturę podziemną, odporność na ataki rakietowe i dronowe oraz niezależne systemy zasilania i chłodzenia, co ma zapewnić jego funkcjonowanie nawet w warunkach wojny.

Architektura Oktagonu nawiązuje do starożytnych motywów egipskich i islamskich, podkreślając ciągłość cywilizacyjną i strategiczną państwa. Kompleks ma być nie tylko centrum dowodzenia, ale także symbolem stabilności, siły i nowoczesności Egiptu na arenie międzynarodowej.

Budowa „Ośmiokąta” wpisuje się w szeroko zakrojony program modernizacji państwa i przenoszenia kluczowych instytucji do nowej stolicy. Według szacunków, całość inwestycji związanych z nową infrastrukturą strategiczną Egiptu może przekroczyć 50 miliardów dolarów.