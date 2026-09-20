Ed Sheeran przeprasza fanów. „Sytuacja w Gazie jest nie do usprawiedliwienia”

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Ed Sheeran podczas występu w Filadelfii odniósł się do zamieszania wokół swojej trasy koncertowej. Z trasy, z powodu propalestyńskich wypowiedzi, został wykluczony Macklemore, a pozostali artyści zrezygnowali z występów w akcie solidarności z raperem. „Popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów” - powiedział brytyjski artysta. Otwarcie skrytykował też działania Izraela w Strefie Gazy, określając je jako „katastrofalne i nie do usprawiedliwienia”.

Macklemore miał wystąpić jako support Eda Sheerana podczas dziesięciu koncertów w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie pojawił się tylko na dwóch. Jak sam ogłosił, decyzja o jego wycofaniu zapadła po tym, jak publicznie wyraził poparcie dla Palestyny.

W odpowiedzi na kontrowersje Sheeran wydał oświadczenie, w którym podkreślił swoją neutralność wobec spraw politycznych. To jednak nie uspokoiło sytuacji – z trasy wycofali się wszyscy towarzyszący mu artyści.

„Nie chcę rozczarowywać fanów”

Podczas sobotniego koncertu w Filadelfii Ed Sheeran nie unikał trudnych pytań.

Popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów – mówił ze sceny. Nigdy nie chciałem być piosenkarzem aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie – dodał.

Artysta przyznał, że przez lata starał się nie komentować polityki, a jego muzyka miała łączyć ludzi, a nie dzielić. To jest jednak kwestia humanitarna i nie mogę już dłużej ukrywać swoich odczuć w tej sprawie – podkreślił.

Mocne słowa o konflikcie izraelsko-palestyńskim

Sheeran odniósł się także do dramatycznych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

To, co wydarzyło się w Izraelu oraz podczas festiwalu 7 października (atak Hamasu na festiwal muzyczny Supernova w 2023 r. - przyp. red.) było przerażające i pogłębiło wielowiekowy ból Żydów. To, co dzieje się w Strefie Gazy, jest katastrofalne, nieuzasadnione, nieproporcjonalne – mówił. Artysta podkreślił, że „serce mu pęka” na widok skali zniszczeń i ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci.

Co dalej z trasą Eda Sheerana?

Po sobotnim koncercie w Filadelfii przyszłość trasy koncertowej Eda Sheerana pozostaje niepewna. Fani i komentatorzy muzyczni zastanawiają się, czy artysta zdoła odbudować zespół i wrócić do koncertowania w pełnym składzie.