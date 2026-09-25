Dzwony odezwały się w całym Paryżu, prezydent powitał papieża na francuskiej ziemi

RMF24

Papież Leon XIV przyleciał w piątek do Paryża. Czterodniowa podróż apostolska do Francji jest pierwszą wizytą papieża w stolicy tego kraju od 18 lat. Ostatnio, we wrześniu 2008 roku, odwiedził ją Benedykt XVI.

Powitanie na lotnisku Orly

Samolot z papieżem, jego współpracownikami i przedstawicielami mediów wylądował na lotnisku Orly. Leona XIV powitali tam prezydent Emmanuel Macron oraz jego żona Brigitte. W paryskich kościołach, w chwili przylotu papieża, zabrzmiały dzwony.

Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu papież wyjaśnił, że przybywa do Francji, aby „zanieść przesłanie pokoju, szczególnie ważne w tym momencie” dla świata.

Leon XIV odniósł się też do sytuacji migracyjnej w Ceucie, którą – jak zaznaczył – obserwuje od początku kryzysu. W jego ocenie problem ma wiele przyczyn.

Papież podziękował również przedstawicielom mediów za ich pracę. Nawiązując do ograniczeń dla części redakcji, w tym CNN, w Białym Domu, podkreślił, że cieszy go obecność dziennikarzy podczas papieskiej podróży. Przeprosił zarazem za sytuację z czerwca, gdy po awarii samolotu na Teneryfie odleciał bez mediów, które musiały skorzystać z innej maszyny.

Francja, wiara i wyzwania współczesności

Francję przez stulecia określano mianem „najstarszej córki Kościoła”. Choć kraj w ostatnich dekadach szybko się sekularyzuje, obserwowane jest także zjawisko duchowego ożywienia, m.in. rosnąca liczba dorosłych przystępujących do chrztu.

Hasłem papieskiej wizyty są słowa: „Aby świat miał życie”. Watykan zapowiedział, że Leon XIV będzie mówił o wyzwaniach dla Francji i Europy, potrzebie pokoju, ochronie środowiska, edukacji oraz rozwoju technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Spotkanie z Macronem i modlitwa z młodymi

Pierwszego dnia, o godz. 11:00, papież uda się do Pałacu Elizejskiego na rozmowę z prezydentem Macronem. Wystąpi tam przed przedstawicielami władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego.

Następnie odwiedzi siedzibę UNESCO, gdzie o godz. 15:00 wygłosi przemówienie. O 17:00 w katedrze Notre-Dame będzie przewodniczył nieszporom z udziałem duchowieństwa i zobaczy świątynię odbudowaną po pożarze z 2019 roku.

Wieczorem, o 21:00, na Stade de France w Saint-Denis, Leon XIV spotka się podczas modlitewnego czuwania z 80 tysiącami młodych ludzi. Przedstawi ich papieżowi 39-letni aktor Mehdi Djaadi – syn imigrantów z Algierii, który w 2013 roku przeszedł z islamu na katolicyzm.

W kolejnych dniach papież odwiedzi sanktuarium w Lourdes oraz Metz.