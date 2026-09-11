Dziś pierwsze spotkanie Sojuszu Dronowego UE–Ukraina. Polski producent wśród założycieli Sojuszu

RMF24

Dzisiaj w Brukseli- pierwsze spotkanie Sojuszu Dronowego UE–Ukraina. UE chce wykorzystać doświadczenia Ukrainy z wojny do budowy własnego przemysłu dronowego. Wśród dziewięciu europejskich firm założycielskich Sojuszu jest polska Grupa WB, prywatna firma specjalizująca się między innymi w produkcji dronów i systemów bezzałogowych. Znana jest między innymi z drona rozpoznawczego FlyEye oraz amunicji krążącej Warmate.

Uznaliśmy, że mamy jako grupa kapitałowa unikalne osiągnięcia, więc przygotowaliśmy zgłoszenie i zostaliśmy wybrani spośród około 400 firm, które się zgłosiły – mówi RMF FM przed spotkaniem w KE Małgorzata Darowska, dyrektor ds. europejskich Grupy WB. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 9 firm z UE i 9 z Ukrainy, które tworzą zarząd Sojuszu oraz unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius.

Sojusz ma być platformą współpracy europejskiego i ukraińskiego przemysłu. Chodzi o wykorzystanie doświadczeń zdobytych przez Ukraińców na polu walki, rozwój technologii bezzałogowych, współpracę między firmami, a w dalszej perspektywie także o wspólne projekty i zamówienia.

Chodzi o to, w jaki sposób poprawić, zwiększyć innowacyjność europejskiego przemysłu obronnego, patrząc na doświadczenia z Ukrainy - wyjaśnia Darowska. Nie chodzi o ich proste kopiowanie, ale o wyciągnięcie z nich tego, co można wykorzystać w Europie - dodaje.

Grupa WB może odegrać szczególną rolę, bo jest obecna na Ukrainie już od 2014 roku: Mamy dojrzały model współpracy i możemy więc wnieść do Sojuszu praktyczną wiedzę o tym, jakie rozwiązania rzeczywiście sprawdzają się na polu walki.

Komisja Europejska chce w ten sposób stworzyć zalążek „europejskiego ekosystemu dronowego”, czyli połączyć europejski przemysł, ukraińskie doświadczenia i nowe technologie. Udział w Sojuszu nie oznacza jednak automatycznie kontraktów ani unijnych pieniędzy.

Firma WB oczekuje przede wszystkim, że Komisja lepiej zrozumie potrzeby „dojrzałego przemysłu obronnego”. Bo jak mówi Darowska, w sektorze dronów jest dziś dużo marketingu, a potrzeba przede wszystkim rozwiązań sprawdzonych w praktyce: Powinno być mniej PR-u, a więcej konkretu. I tego polska firma oczekuje także od KE.