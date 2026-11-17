RMF24

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają dzisiaj zdecydować, czy ponownie dopuścić brazylijski drób i miód na unijny rynek. Komisja Europejska zarekomendowała przywrócenie Brazylii na listę krajów uprawnionych do eksportu tych produktów po pozytywnym wyniku audytu. KE uznała, że brazylijski system kontroli w zakresie stosowania antybiotyków spełnia unijne wymagania.

O tym, że głosowanie odbędzie się w połowie listopada i że zablokowanie rekomendacji Komisji Europejskiej będzie trudne, już w październiku informowała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Chodzi o to, że zablokowanie propozycji KE wymagałoby szerokiej koalicji państw. Głosowanie odbywa się w ramach tzw. komitologii, czyli procedury, w której przeciwnicy wznowienia importu brazylijskiego drobiu i miodu musieliby zebrać co najmniej 15 państw reprezentujących 65 proc. ludności UE. Sam sprzeciw kilku krajów nie wystarczy.

Europejska branża drobiarska próbuje jednak zatrzymać tę decyzję. Organizacja AVEC - Europejskie Stowarzyszenie Producentów, Przetwórców i Handlu Drobiem w Unii Europejskiej - apeluje o odłożenie głosowania. Domaga się dodatkowych, niezależnie zweryfikowanych gwarancji, że brazylijski system kontroli zapewnia przestrzeganie unijnych zasad dotyczących stosowania antybiotyków. Branża obawia się również wzrostu importu i większej konkurencji dla europejskich producentów. Polską branżę w AVEC reprezentuje Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza.

Teoretycznie dzisiejsze głosowanie na unijnym komitecie ds. bezpieczeństwa żywności może zostać przełożone na kolejne posiedzenie. O takiej możliwości decyduje jego przewodniczący. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, dzisiejsza agenda spotkania przewiduje jednak rozpatrzenie tej sprawy.

Powrót brazylijskiego drobiu oznacza większą konkurencję także dla Polski. Nasz kraj należy do największych producentów drobiu w UE, a Brazylia jest jednym z największych eksporterów tego mięsa na świecie.