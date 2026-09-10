Dżihadyści zaatakowali ośrodek turystyczny i uprowadzili kilkanaście osób

RMF24

Co najmniej jedna osoba zginęła, a 11 zostało uprowadzonych podczas ataku uzbrojonych dżihadystów na ośrodek turystyczny w północnym Mozambiku. Napad w prowincji Niasa zmusił do ucieczki około 2,7 tys. mieszkańców.

O ataku dżihadystów uzbrojonych w karabiny, w wyniku którego zginęła co najmniej jedna osoba, informuje w czwartek portugalska agencja Lusa.

Zbrojny napad zmusił do ucieczki co najmniej 2700 osób, a także doprowadził do licznych zniszczeń mienia publicznego i prywatnego.

Napastnicy zdewastowali infrastrukturę ośrodka turystycznego, należącego do portugalskich inwestorów, a także zaatakowali pobliskie domostwa. Łączna wielkość strat jest szacowana na ponad 3 mln euro.

Atak przeprowadzili muzułmańscy radykałowie

Mozambicka policja twierdzi, że do ataku przyznała się już jedna z grup muzułmańskich radykałów, powiązana z tzw. Państwem Islamskim - organizacją terrorystyczną.

Ze śledztwa wynika, że agresorzy mogą wchodzić w skład organizacji paramilitarnej działającej na terenie sąsiedniej prowincji Cabo Delgado. Od 2017 r. dżihadyści powiązani z tzw. Państwem Islamskim przeprowadzili tam kilkaset ataków, w wyniku których zginęło 6,6 tys. osób, a ponad 1,2 mln musiało opuścić swoje domy.