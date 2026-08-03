Dziewięć lat w śpiączce po zjedzeniu zakażonego sera. Nastolatek z Włoch nie żyje

Nasz Mattia odszedł od nas. W jego imieniu dziękuję Wam za pomoc w uczynieniu jego śmierci mniej bolesną - tymi wzruszającymi słowami ojciec Giovanni Battista Maestri poinformował o śmierci swojego ukochanego syna.
Bakterie w mleku
Mattia zmarł w wieku 13 lat po dziewięciu latach w śpiączce. Przyczyną zapadnięcia w śpiączkę było spożycie sera wyprodukowanego z zanieczyszczonego bakteriami Escherichia coli surowego mleka.
Dramat rozpoczął się podczas wypadu na wieś, gdzie chłopiec zjadł ser. Wkrótce potem pojawiły się pierwsze objawy – silny ból brzucha. Sytuacja szybko się pogorszyła i chłopiec trafił do szpitala, gdzie zapadł w śpiączkę.
Ser z zakażonego patogenami mleka wywołał u chłopca zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS), co doprowadziło do uszkodzenia mózgu, paraliżu, ślepoty oraz ciężkiej padaczki. Niestety, chłopiec już się nie obudził.
Walka o sprawiedliwość
Przez te wszystkie lata jego ojciec walczył o sprawiedliwość i uświadamiał społeczeństwo na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem surowych produktów mlecznych, zwłaszcza tych przeznaczonych dla dzieci. Założył w tym celu stowarzyszenie.
Nie zaprzestał nawet po tym, jak włoski Sąd Najwyższy podtrzymał wcześniejszy wyrok skazujący dla byłego prezesa mleczarni w Coredo i producenta sera za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Zapewniam was, że będziemy walczyć, tak jak ja walczyłem o moje dziecko, a także o inne dzieci i osoby starsze, które mogą zginąć z powodu sera z surowego mleka – zapowiedział ojciec chłopca.
Dodał, że wszystkie otrzymane pieniądze przeznaczy na pomoc innym dzieciom.
Prezydent Prowincji Autonomicznej Trydentu, Maurizio Fugatti, w imieniu Rady Prowincji złożył najgłębsze kondolencje ojcu chłopca.
Łączymy się z szacunkiem i wzruszeniem z jego ojcem i matką oraz całą ich rodziną w tej chwili niewypowiedzianego bólu. Długie lata cierpienia przeżyte z niezwykłą godnością i odwagą, poruszyły serca nas wszystkich – zaznaczył.