Dziewięć lat w śpiączce po zjedzeniu skażonego sera. Nastolatek z Włoch nie żyje

RMF24

W 2017 roku 4-letni wówczas Mattia z Coredo w Trydencie we Włoszech zjadł ser z surowego mleka. Po spożyciu chłopiec zapadł w śpiączkę. Okazało się, że mleko było zanieczyszczone bakteriami Escherichia coli. Przez dziewięć lat chłopiec przebywał w śpiączce. Niestety, włoska agencja prasowa ANSA podała dzisiaj, że Mattia zmarł.

Nasz Mattia odszedł od nas. W jego imieniu dziękuję Wam za pomoc w uczynieniu jego śmierci mniej bolesną - tymi wzruszającymi słowami ojciec Giovanni Battista Maestri poinformował o śmierci swojego ukochanego syna.

Bakterie w mleku

Mattia zmarł w wieku 13 lat po dziewięciu latach w śpiączce. Przyczyną zapadnięcia w śpiączkę było spożycie sera wyprodukowanego z zanieczyszczonego bakteriami Escherichia coli surowego mleka.

Dramat rozpoczął się podczas wypadu na wieś, gdzie chłopiec zjadł ser. Wkrótce potem pojawiły się pierwsze objawy – silny ból brzucha. Sytuacja szybko się pogorszyła i chłopiec trafił do szpitala, gdzie zapadł w śpiączkę.

Ser z skażonego patogenami mleka wywołał u chłopca zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS), co doprowadziło do uszkodzenia mózgu, paraliżu, ślepoty oraz ciężkiej padaczki. Niestety, chłopiec już się nie obudził.

Walka o sprawiedliwość

Przez te wszystkie lata jego ojciec walczył o sprawiedliwość i uświadamiał społeczeństwo na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem surowych produktów mlecznych, zwłaszcza tych przeznaczonych dla dzieci. Założył w tym celu stowarzyszenie.

Nie zaprzestał nawet po tym, jak włoski Sąd Najwyższy podtrzymał wcześniejszy wyrok skazujący dla byłego prezesa mleczarni w Coredo i producenta sera za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zapewniam was, że będziemy walczyć, tak jak ja walczyłem o moje dziecko, a także o inne dzieci i osoby starsze, które mogą zginąć z powodu sera z surowego mleka – zapowiedział ojciec chłopca.

Dodał, że wszystkie otrzymane pieniądze przeznaczy na pomoc innym dzieciom.

Prezydent Prowincji Autonomicznej Trydentu, Maurizio Fugatti, w imieniu Rady Prowincji złożył najgłębsze kondolencje ojcu chłopca.