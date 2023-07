We Francji minęła piąta noc zamieszek, które wybuchły po śmierci zastrzelonego przez policjanta 17-latka. Służby informują, że noc była spokojniejsza niż poprzednie.

Policjanci na ulicach Paryża / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

W sobotę we Francji odbył się pogrzeb 17-latka zastrzelonego przez policjanta we wtorek na przedmieściach Paryża. Śmierć Nahela, którego rodzice pochodzą z północnej Afryki, doprowadziła do fali zamieszek, które ogarnęły cały kraj.

Na ulice Francji skierowano tysiące policjantów i żandarmów, mimo to nie udało się uniknąć poważnych niszczeń. Protestujący plądrowali sklepy, podpalali samochody i demolowali ulice.

Jak przekazał nad ranem minister spraw wewnętrznych Francji Gérald Darmanin, ostatnia noc była spokojniejsza. Według informacji z godziny 3.20, w całym kraju aresztowano 486 osób, jednak nie doszło do poważniejszych incydentów. Policja zatrzymywała protestujących głównie za posiadanie przedmiotów mogących służyć jako broń lub amunicja.

"Noc była spokojniejsza dzięki zdecydowanej akcji policji" - napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych.