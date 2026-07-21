Dziennikarz sportowy został zabity, a jego ciało podpalono. Tragedia we Włoszech

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Dziennikarz sportowy Luigi „Luca” Esposito został zabity w regionie Salerno na południu Włoch, a następnie podpalono jego ciało. Zwęglone zwłoki znaleźli strażacy, którzy gasili ogień. Międzynarodowe organizacje wezwały włoskie służby do wyjaśnienia, czy zabójstwo miało związek z wykonywaną przez niego pracą dziennikarską.

Zamordowano dziennikarza sportowego

53-letni Luigi „Luca” Esposito na co dzień pracował w Regionalnej Agencji Ochrony Środowiska (Arpac) w Avellino, ale znany był jako niezależny dziennikarz sportowy – poinformowała Europejska Federacja Dziennikarzy. Współpracował z dziennikiem „La Città di Salerno” i kanałem telewizyjnym „Otto Channel”. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego serwisu piłkarskiego „Tuttosalernitana.com”.

Dziennik L'Unione Sarda przekazał, że mężczyzna został zastrzelony – karabinierzy mieli bowiem znaleźć na miejscu łuski po nabojach. Następnie jego ciało podpalono. Zwęglone zwłoki odkryła na działce rolnej straż pożarna, która przyjechała, aby ugasić ogień. Jak przekazała Europejska Federacja Dziennikarzy, ciało zidentyfikowano m.in. na podstawie jego samochodu, który został porzucony na miejscu zdarzenia.

Czy zbrodnia miała związek z jego pracą w mediach?

Sprawą zajęła się prokuratura w Salerno. Motyw zbrodni nie jest jeszcze znany. Międzynarodowe organizacje zrzeszające dziennikarzy, m.in. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, jej europejski i włoski oddział, a także Komitet Ochrony Dziennikarzy, wezwały włoskie służby do wyjaśnienia, czy zabójstwo miało związek z wykonywaną przez Esposito pracą dziennikarską.