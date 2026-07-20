Dziennik ujawnia skalę ataków na wojska USA. Pentagon milczy

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Kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy zostało rannych, a kilka śmigłowców uszkodzonych w wyniku serii irańskich ataków na bazy USA w Jordanii - informuje „New York Times”. Pentagon nie ujawnił dotąd tych incydentów opinii publicznej, co rodzi pytania o przejrzystość działań amerykańskich władz podczas konfliktu z Iranem.

„New York Times”, powołując się na kilku anonimowych amerykańskich urzędników, podkreślił, że incydenty w Jordanii to najnowszy przykład napięcia między tym, co Pentagon określa jako potrzebę zachowania bezpieczeństwa operacyjnego a obowiązkiem rządu, by informować opinię publiczną o przebiegu wojny z Iranem.

Gazeta przypomina, że Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) informowało w oświadczeniach, wydanych po nalotach na irańskie obiekty wojskowe w ubiegłym tygodniu, że podejmuje działania odwetowe po atakach Teheranu na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Nie wspomniano wówczas nic o irańskich uderzeniach na bazy USA w regionie, w tym w Jordanii.

Jeden z urzędników podkreślił w rozmowie z „NYT”, że CENTCOM nie ma obowiązku ujawniania doniesień o rannych żołnierzach. Inny dodał, że Pentagon nie powinien rozpowszechniać informacji, które mogłyby pomóc Iranowi w precyzyjnym namierzaniu celów w Jordanii oraz w innych miejscach na Bliskim Wschodzie, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze. Z tego samego powodu CENTCOM miał zaprzestać informowania o liczbie celów, które atakuje w Iranie każdego dnia.

Pentagon przestał aktualizować liczbę rannych

Według informacji przekazanych przez CENTCOM, 16 amerykańskich żołnierzy zginęło, a 400 zostało rannych od początku wojny USA i Izraela z Iranem, czyli od 28 lutego. Bilans ofiar śmiertelnych zwiększył się w piątek po irańskim ataku na bazę USA w Jordanii, gdzie zginęło co najmniej dwóch wojskowych.

Od początku wojny Pentagon regularnie podawał łączną liczbę żołnierzy, którzy zostali ranni, a następnie powrócili do służby. W ostatnich tygodniach zaprzestał jednak aktualizowania tej liczby.

Dziennik przypomniał, że protokoły Pentagonu, dotyczące raportowania ofiar śmiertelnych, wymagają, aby dane te były publikowane dopiero po upływie 24 godzin od powiadomienia rodzin. Z kolei nazwiska żołnierzy rannych podczas akcji zazwyczaj nie są ujawniane. Za czasów poprzednich administracji Pentagon zazwyczaj wstrzymywał się z podawaniem informacji o poszkodowanych żołnierzach do czasu powiadomienia ich bliskich.