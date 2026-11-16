RMF24

Francuska liderka skrajnej prawicy, Marine Le Pen, ogłosiła, że jeśli wygra wybory prezydenckie w 2027 roku, Francja nie będzie w stanie udzielać Ukrainie dalszej pomocy finansowej. Deklaracja padła po spotkaniu z ambasadorem Ukrainy w Paryżu.

Marine Le Pen, liderka Zjednoczenia Narodowego i faworytka sondaży przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, rozmawiała w poniedziałek z ambasadorem Ukrainy, Wadymem Omelczenką. Tematem rozmów była dalsza pomoc Francji dla Ukrainy.

Le Pen jasno zadeklarowała, że jeśli obejmie urząd prezydenta, Francja wywiąże się ze wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec Ukrainy, w tym z udziału w unijnej pożyczce o wartości 90 miliardów euro. Jednak – jak podkreśliła – obecny stan finansów publicznych nie pozwala na udzielanie nowej pomocy finansowej.

Le Pen przekazała dyplomacie, że „stan francuskich finansów publicznych” nie pozwoli już Paryżowi na wspieranie Kijowa w kolejnych miesiącach - zaznaczono w komunikacie partii.

Pomoc humanitarna i dyplomacja

Choć Le Pen zapowiedziała ograniczenie przyszłego wsparcia finansowego, zadeklarowała kontynuację pomocy humanitarnej oraz dostaw sprzętu. Kandydatka podkreśliła również, że Francja powinna odegrać bardziej aktywną rolę w dyplomatycznych negocjacjach dotyczących zakończenia konfliktu w Ukrainie. Jej zdaniem, Paryż powinien być jednym z liderów rozmów pokojowych, a nie tylko biernym uczestnikiem unijnych inicjatyw.

W trakcie spotkania Le Pen wyraziła gotowość do osobistego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – zarówno w Paryżu, jak i w Brukseli. Le Pen już wcześniej zapowiadała, że jeśli wygra wybory, to po pół roku wstrzyma pomoc finansową dla Kijowa. Zełenski w odpowiedzi zapraszał ją do Kijowa, licząc, że po takiej wizycie zmieniłaby stanowisko.

Ostra reakcja Pałacu Elizejskiego

Deklaracje Le Pen spotkały się z natychmiastową reakcją obecnego prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. We wpisie na platformie X Macron podkreślił, że utrzymanie pomocy dla Ukrainy jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale również leży w interesie Francji. „To defetyzm. Recepta na kolejną wojnę. To nie może być stanowisko Francji” – napisał prezydent, nie wymieniając jednak nazwisk swoich politycznych rywali.

Macron od początku wojny w Ukrainie konsekwentnie wspierał Kijów, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i poprzez konkretne działania militarne oraz finansowe. Jego zdaniem, ograniczenie wsparcia dla Ukrainy oznaczałoby zgodę na „niesprawiedliwy pokój”, który mógłby zachęcić Rosję do dalszej agresji.

Ambasador Ukrainy, Wadym Omelczenko, po spotkaniu z Le Pen podziękował jej za „nieustanne wsparcie dla Ukrainy” oraz solidarność wyborców Zjednoczenia Narodowego. Dyplomata poinformował, że rozmowy dotyczyły także perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej oraz przyszłości relacji dwustronnych.