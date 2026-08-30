Dwóch członków załogi zaginęło po zatonięciu kutra w kanale La Manche

RMF24

Trwają poszukiwania dwóch osób po zatonięciu francuskiego kutra rybackiego w Kanale La Manche. Trzech członków załogi uratowano i przewieziono do szpitala — poinformowała brytyjska agencja bezpieczeństwa morskiego i straży przybrzeżnej.

Załoga jednostki nadała sygnał alarmowy w sobotę około godz. 18 czasu lokalnego. Kuter znajdował się na południowy zachód od latarni morskiej Eddystone, u wybrzeży Plymouth w południowo-zachodniej Anglii.

Według brytyjskiej Maritime and Coastguard Agency, w akcji uczestniczyły śmigłowiec ratowniczy straży przybrzeżnej, samolot oraz dwa statki ratownicze RNLI.

Z morza podjęto trzy osoby. Zostały one przewiezione do szpitala. Nie podano informacji o ich stanie zdrowia.

W poszukiwania dwóch pozostałych członków załogi zaangażowano również liczne jednostki cywilne. Akcja była prowadzona przez całą noc i jest kontynuowana w niedzielę.

Załogi ratownicze z Newlyn i Salcombe przejęły działania od ekip RNLI z Plymouth i Falmouth, które pracowały w nocy.