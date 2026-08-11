Dwa wypadki polskich turystów w słowackich górach

RMF24

Dwoje turystów z Polski zostało rannych w słowackich górach. 51-letnia kobieta uszkodziła nogę, schodząc z Soliska. 13-letni chłopiec doznał obrażeń głowy po tym, jak w Słowackim Raju uderzył go fragment skały.

W poniedziałek słowaccy ratownicy górscy pomogli dwóm turystom z Polski - 51-letniej kobiecie i 13-letniemu chłopcu.

Kobieta z raną nogi

Do zdarzenia z udziałem polskiej turystki doszło około południa. Schodząc ze szczytu Soliska, 51-latka doznała urazu podudzia i nie mogła kontynuować wycieczki.

Przybyli na miejsce ratownicy z Horskiej záchrannej služby przebadali kobietę, unieruchomili ranną nogę, a następnie przetransportowali ją nad Szczyrbskie Jezioro, gdzie przekazali ratownikom medycznym.

Chłopiec z raną głowy

Po południu pomocy potrzebował natomiast 13-letni chłopiec, który wraz z rodzicami spacerował wąwozem Suchá Belá w Słowackim Raju. W pewnym momencie dziecko zostało uderzone w głowę fragmentem skały, doznając rany szarpanej.

Pierwszej pomocy nastolatkowi udzieliła idąca tym samym szlakiem lekarka. Następnie chłopiec wraz z rodzicami zaczął schodzić do Podlesoka, gdzie został przebadany i opatrzony przez ratowników górskich. Później trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Słowaccy ratownicy górscy udzielający pomocy 13-letniemu chłopcu z Polski; fot. Horská záchranná služba / -