Dwa wypadki polskich turystów w słowackich górach

W poniedziałek słowaccy ratownicy górscy pomogli dwóm turystom z Polski - 51-letniej kobiecie i 13-letniemu chłopcu.
Kobieta z raną nogi
Do zdarzenia z udziałem polskiej turystki doszło około południa. Schodząc ze szczytu Soliska, 51-latka doznała urazu podudzia i nie mogła kontynuować wycieczki.
Przybyli na miejsce ratownicy z Horskiej záchrannej služby przebadali kobietę, unieruchomili ranną nogę, a następnie przetransportowali ją nad Szczyrbskie Jezioro, gdzie przekazali ratownikom medycznym.
Chłopiec z raną głowy
Po południu pomocy potrzebował natomiast 13-letni chłopiec, który wraz z rodzicami spacerował wąwozem Suchá Belá w Słowackim Raju. W pewnym momencie dziecko zostało uderzone w głowę fragmentem skały, doznając rany szarpanej.
Pierwszej pomocy nastolatkowi udzieliła idąca tym samym szlakiem lekarka. Następnie chłopiec wraz z rodzicami zaczął schodzić do Podlesoka, gdzie został przebadany i opatrzony przez ratowników górskich. Później trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.