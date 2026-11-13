Dwa plany Putina zawiodły. Kreml zmienia strategię dotyczącą Ukrainy

RMF24

Dwa z czterech scenariuszy Władimira Putina nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a rosyjskie postępy na froncie są najmniejsze od początku inwazji – ujawnia „The Wall Street Journal”. Wobec impasu militarnego i braku uległości ze strony administracji Donalda Trumpa, Kreml stawia teraz na wyniszczenie ukraińskiej gospodarki i rozbicie jedności Europy.

Amerykański dziennik wskazuje, że Władimir Putin postawił na cztery scenariusze dotyczące perspektyw wojny Rosji przeciwko Ukrainie i planów Kremla na najbliższy czas. Dwa z nich nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Moskwa nie zdołała złamać oporu ukraińskiej armii ani doprowadzić do tego, by administracja Donalda Trumpa wywarła na Kijów presję w celu zaakceptowania rosyjskich warunków.

Uderzenie w europejską jedność i ukraińską gospodarkę

Kreml, w związku ze słabymi rezultatami, koncentruje się obecnie na dwóch pozostałych strategiach, które jego zdaniem mają szanse na powodzenie w 2027 roku. Chodzi o słabienie ukraińskiej gospodarki poprzez masowe ataki na infrastrukturę oraz liczenie na zmiany polityczne w Europie, które mogłyby ograniczyć wsparcie dla Ukrainy.

Według „WSJ” rosyjskie postępy na froncie są w tym roku najmniejsze od 2022 r. Próby okrążenia ukraińskich pozycji w obwodzie donieckim nie powiodły się, a ukraińska armia nadal utrzymuje linię obrony.

Wobec trudności na froncie Moskwa nasila ataki rakietowe i dronowe na infrastrukturę energetyczną, magazyny, porty nad Morzem Czarnym i mosty na Dnieprze. Ich celem jest pozbawienie ludności prądu, ogrzewania i wody zimą oraz osłabienie ukraińskiej gospodarki. Jak ocenia „WSJ”, pogorszenie warunków życia może zwiększyć zależność Ukrainy od europejskiej pomocy finansowej. Dotychczasowe sondaże nie wskazują jednak, by zwiększało to skłonność Ukraińców do zaakceptowania kapitulacji.

Rozmowy o zakończeniu wojny. Zełenski o „oknie możliwości”

Doniesienia „WSJ” wskazują na dwutorowe działanie Rosji, która z jednej strony uczestniczy w rozmowach o zakończeniu wojny, a z drugiej planuje, jak zdusić ukraiński opór.

W ramach rozmów o Ukrainie w nocy z czwartku na piątek doszło w Dublinie do spotkania wysłanników prezydenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa, z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przedstawicielami Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także instytucji UE. Polskę reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki.

Kushner, zięć Trumpa, który razem z Witkoffem przyleciał do Dublina prosto ze spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Kremlu, poinformował po rozmowach w Dublinie, że kolejna runda rozmów pomiędzy Rosją a Ukrainą zostanie rozszerzona o Europejczyków. Agencja Reutera podaje jednak, że Rosja nie podjęła jeszcze decyzji w kwestii włączenia państw europejskich do kolejnej rundy negocjacji w sprawie Ukrainy. Rzecznik Kremla podkreślił, że Rosja może być otwarta, o ile dostrzeże gotowość do wniesienia przez te kraje wkładu w proces pokojowy.

Delegacja Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele unijnych instytucji byli już obecni podczas negocjacji we wtorek i środę w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale nie zostali dopuszczeni do bezpośrednich rokowań z udziałem Rosjan. Z zapowiedzi Kushnera wynika, że teraz przy stole rozmów zasiądzie reprezentant Europy.

Donald Tusk ujawnia ws. spotkania z Amerykanami. „Wczoraj późnym wieczorem” W czwartek późnym wieczorem na lotnisku wojskowym w Dublinie doszło do rozmów z udziałem przedstawicieli USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Francji, Włoch oraz instytucji UE – poinformował w krótkim wpisie na platformie X premier Donald Tusk.…

W środę podczas konferencji prasowej, odnosząc się do negocjacji, Wołodymyr Zełenski stwierdził, że przed końcem roku może pojawić się „okno możliwości” na osiągnięcie przełomu w negocjacjach w sprawie zakończenia wojny z Rosją.

Dzisiaj naprawdę jest taka możliwość, to okno możliwości, w którym wszyscy uczestnicy procesu negocjacyjnego szczerze chcą osiągnąć rezultat przed 2027 rokiem – powiedział Zełenski cytowany przez AFP.

Zełenski podkreślał, że wiele będzie zależało od „woli strony amerykańskiej, by wywierać presję na Rosję – lub jej braku – a także od formatu dialogu, jaki prowadzą z Rosjanami”.