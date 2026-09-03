Duńskie służby ujawniają plany rosyjskiego sabotażu. Ostrzeżenia przed nowym zagrożeniem

RMF24

Duńskie służby wykryły plany i przygotowania do rosyjskich działań sabotażowych na terenie kraju. Emil Graesholm, szef kontrwywiadu w duńskiej służbie wywiadu wewnętrznego i bezpieczeństwa poinformował, że wśród celów znajdują się firmy z branży zbrojeniowej powiązane z pomocą wojskową dla Ukrainy. Wśród możliwych scenariuszy wymienił podpalenia i angażowanie „zwykłych Duńczyków”.

Duńskie firmy zbrojeniowe na celowniku Moskwy

Duński dziennik „Berlingske”, powołując się na szefa kontrwywiadu, poinformował, że tamtejsze służby wykryły plany i przygotowania do rosyjskich działań sabotażowych na terenie kraju, których celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej.

Głównym celem jest powstrzymanie konkretnych dostaw na potrzeby ukraińskiej obronności. Jednocześnie chodzi o zastraszenie nas, abyśmy przestali wspierać Ukraińców i nie rozbudowywali własnego potencjału obronnego. Wybór celów i poczynione przygotowania są na tyle konkretne, że uznaliśmy za konieczne poinformowanie opinii publicznej o istnieniu zagrożenia, które należy traktować poważnie - powiedział rozmówca „Berlingske”.

Wskazał na podpalenia jako jeden z możliwych elementów rosyjskich planów. Firmy z branży zbrojeniowej wezwano do zaostrzenia środków bezpieczeństwa.

Zauważono, że Rosja próbuje również werbować do swoich działań „zwykłych Duńczyków”, często bez ich wiedzy, że pracują na rzecz Moskwy.

Może chodzić na przykład o wykonywanie zdjęć lub nagrań wideo obiektów czy zakładów, które następnie mogą zostać wykorzystane do planowania sabotażu - wyjaśnił Emil Graesholm.

Rosja atakuje hybrydowo, fizycznie i psychologicznie

Rosja z kolei stosuje psychologiczny mechanizm odwrócenia ról - inwersji roli ofiary i agresora. Choć prowokacje, których już dokonała potwierdzane są przez kolejne państwa - na przykład Niemcy - Federacja Rosyjska oskarża państwa NATO o agresywne i ekspansywne działania.