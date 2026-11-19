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Parlament Danii ratyfikował w czwartek duńsko-grenlandzko-amerykańskie porozumienie w sprawie bezpieczeństwa Arktyki. Umowa zezwala USA na budowę dwóch nowych baz wojskowych na Grenlandii.

Za zaakceptowaniem porozumienia zagłosowało 109 obecnych na sali parlamentarzystów, nikt nie był przeciw.

Wcześniej, na początku listopada dokument zatwierdził parlament Grenlandii, w którym od głosu wstrzymało się siedmiu deputowanych opozycyjnej, niepodległościowej partii Naleraq. Ugrupowanie to dowodziło, że porozumienie jest niekorzystne dla Grenlandczyków, chociaż do tej pory prezentowało najbardziej proamerykańskie stanowisko.

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Umowa ma wygasić napięcia wywołane wcześniejszymi groźbami Waszyngtonu dotyczącymi przejęcia kontroli nad wyspą. Dokument został podpisany 22 września w Nowym Jorku przez prezydenta USA Donalda Trumpa, premierkę Danii Mette Frederiksen i szefa rządu Grenlandii Jensa-Frederika Nielsena.

O czym mówi porozumienie?

Porozumienie rozszerza obecność wojskową USA na Grenlandii - przewiduje utworzenie nowych baz (m.in. w Narsarsuaq i Mestersvig) oraz elementów tarczy antyrakietowej Golden Dome (Złota Kopuła), przy jednoczesnym potwierdzeniu suwerenności Danii nad wyspą i prawa Grenlandczyków do samostanowienia.

Dokument blokuje też inwestycje państw spoza NATO w strategicznych sektorach gospodarki na tym terytorium i zachowuje moc nawet w przypadku ewentualnego ogłoszenia niepodległości przez Grenlandię.