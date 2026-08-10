Dunaj znowu płynie. Drugi blok elektrowni jądrowej w Paksu zwiększa moc

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W poniedziałek wieczorem rozpoczęto stopniowe zwiększanie mocy drugiego bloku węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu. Jak poinformował operator obiektu, decyzja była możliwa dzięki podniesieniu się poziomu wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia siłowni.

Drugi blok ma osiągnąć pełną wydajność, wynoszącą około 500 MW, jeszcze w poniedziałek.

Elektrownia jądrowa w Paksu ma cztery bloki o łącznej mocy około 2000 MW. W standardowych warunkach zapewnia blisko połowę produkcji energii elektrycznej na Węgrzech.

Detonacje na Dunaju. Chcą ratować elektrownię jądrową Rumuńska armia przeprowadziła kontrolowane detonacje na Dunaju, by zwiększyć dopływ wody do elektrowni atomowej w Cernavodzie. Sytuacja jest poważna – poziom rzeki osiągnął historyczne minimum, a władze apelują o ograniczenie zużycia energii.…

Niski poziom Dunaju ograniczył pracę siłowni

Przez 11 dni jednostka nr 2 pracowała z mocą ograniczoną do 50 proc. Trzy pozostałe bloki – nr 1, 3 i 4 – zostały całkowicie wyłączone.

Od ponad tygodnia cały zakład pracował z około 10-procentową wydajnością. Powodem był bardzo niski poziom Dunaju, z którego woda jest wykorzystywana w systemie chłodzenia.

Premier Peter Magyar przekazał w poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych, że rano stan Dunaju był o 19 cm wyższy od najniższego poziomu odnotowanego tydzień wcześniej.