Dunaj wysycha i odsłania nazistowskie wraki. W środku wciąż jest amunicja

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Rekordowa susza w Europie odsłoniła mroczną tajemnicę z czasów II wojny światowej. Z wysychającego Dunaju wyłaniają się wraki nazistowskich łodzi, które wciąż są naładowane niebezpieczną amunicją. Katastrofa klimatyczna sprawiła, że na jaw wyszły zapomniane relikty sprzed 80 lat, paraliżując ruch na jednej z najważniejszych rzek kontynentu.

Nazistowska flota uwięziona pod wodą

Dunaj, druga najdłuższa rzeka Europy, przepływająca przez dziesięć krajów, od dawna stanowiła ważny szlak komunikacyjny i strategiczny. Jednak w sierpniu, wskutek wyjątkowo długotrwałej suszy i rekordowych temperatur, poziom wody w rzece spadł do wyjątkowo niskich wartości. W Budapeszcie różnica względem najniższego poziomu w historii wynosiła zaledwie kilka centymetrów. Zjawisko to doprowadziło do ujawnienia dziesiątek wraków niemieckich statków wojennych z czasów II wojny światowej, które przez dziesięciolecia spoczywały na dnie rzeki.

Najbardziej spektakularne widoki można zaobserwować w rejonie Prahovo, na odcinku Dunaju zwanym Żelaznymi Wrotami, gdzie z wody wyłaniają się zardzewiałe kadłuby i połamane maszty dawnych okrętów. To właśnie tutaj, jesienią 1944 roku, w trakcie odwrotu wojsk niemieckich przed nadciągającą Armią Czerwoną, doszło do celowego zatopienia około 200 jednostek należących do niemieckiej floty na Morzu Czarnym. Miało to na celu spowolnienie radzieckiego natarcia na Bałkanach.

Wrak legendarnego myśliwca odkryty po latach. Niezwykła historia "Maid of Harlech" U wybrzeży Harlech w północnej Walii w Wielkiej Brytanii, głęboko pod warstwą piasku, od ponad 80 lat spoczywa wrak amerykańskiego samolotu myśliwskiego Lockheed P-38 Lightning. Maszyna, znana jako "Maid of Harlech", rozbiła się we…

Śmiertelne niebezpieczeństwo czai się w rzece

Odsłonięte wraki nie są jedynie historyczną ciekawostką. Stanowią poważne utrudnienie dla żeglugi na Dunaju, który jest jednym z kluczowych szlaków transportowych Europy. Zardzewiałe statki, wiele z nich wciąż załadowanych niewypałami i amunicją, zagrażają zarówno statkom towarowym, jak i pasażerskim. Niski poziom wody sprawia, że nawigacja w tych rejonach jest wyjątkowo niebezpieczna, a władze zmuszone są do wprowadzenia ograniczeń i zmian tras żeglugi.

Wrak nazistowskiego statku w Dunaju we wsi Prahovo w Serbii (foto: AA/ABACA) / PAP

Rządy krajów leżących nad Dunajem, we współpracy z Unią Europejską, od lat podejmują próby usuwania najbardziej niebezpiecznych wraków. Jednak ze względu na obecność materiałów wybuchowych i trudne warunki techniczne, proces ten postępuje powoli. Do kwietnia bieżącego roku wydobyto zaledwie siedem wraków z dwudziestu jeden wytypowanych do usunięcia. Większość z nich pozostaje na dnie rzeki, stanowiąc zagrożenie zarówno dla żeglugi, jak i środowiska.

Kryzys klimatyczny gasi europejskie elektrownie

Ekstremalne warunki pogodowe mają również poważne konsekwencje dla codziennego życia mieszkańców regionu. Spadający poziom wód w Dunaju zmusił niektóre elektrownie do ograniczenia produkcji energii, a rządy w całej Europie Środkowej i Wschodniej wprowadzają ograniczenia dostaw prądu.

Zobaczył to na dnie wysychającego Dunaju. Mieszkaniec Bułgarii aż chwycił za telefon Drastyczny spadek poziomu wody w Dunaju przyniósł niesamowite odkrycie na północy Bułgarii. Jeden z mieszkańców zauważył na dnie coś, co spoczywało tam przez tysiące lat.

Susza i upały to nie tylko problem logistyczny i energetyczny. W wielu miejscowościach wzdłuż Dunaju pojawiają się trudności z zaopatrzeniem w wodę pitną, a rolnicy narzekają na spadek plonów.