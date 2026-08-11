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Dunaj odsłonił możliwy ślad po wojnie. Przedmiot zniknął przed przyjazdem służb

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (07:25)

Ekstremalne upały i brak opadów obniżyły poziom Dunaju, odsłaniając na jego dnie pozostałości z przeszłości. W Budapeszcie służby poszukują teraz zardzewiałego przedmiotu, który może być niewybuchem z czasów II wojny światowej.

Dunaj odsłonił możliwy ślad po wojnie. Przedmiot zniknął przed przyjazdem służb
Zdjęcie ilustracyjne; fot. David Jerkovic/PIXSELL/Press Association /East News
  • W Dunaju w Budapeszcie zauważono obiekt, który może być niewybuchem z II wojny światowej.
  • Przed przyjazdem policji przedmiot zniknął.
  • Służby zwróciły się do mieszkańców stolicy Węgier z prośbą o pomoc w odnalezieniu przedmiotu.
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W poniedziałek jeden z przechodniów zauważył obiekt przypominający pocisk w Dunaju, w rejonie XXII dzielnicy węgierskiej stolicy. Mężczyzna zrobił zdjęcia znaleziska i powiadomił policję. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, przedmiotu już jednak nie było - informuje agencja MTI.

Na podstawie fotografii policja nie wyklucza, że mógł to być pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Stołeczni funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców o pomoc w jego odnalezieniu.

Służby ostrzegły, by pod żadnym pozorem nie dotykać, nie przenosić ani nie próbować rozbierać podejrzanego obiektu. Jak podkreślono, także niewybuchy zalegające w ziemi lub wodzie od dziesięcioleci mogą nadal stanowić poważne zagrożenie. Zajmować się nimi powinni wyłącznie specjaliści od materiałów wybuchowych.

W sprawie wszczęto dochodzenie dotyczące podejrzenia niewłaściwego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.

Dunaj znowu płynie

Niski poziom Dunaju od kilku tygodni utrudnia żeglugę i wpływa na funkcjonowanie jedynej węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu. Rzeka odsłoniła też inne obiekty, w tym ładunki wybuchowe oraz fragmenty historycznego Mostu Franciszka Józefa w Budapeszcie.

W poniedziałek nadeszły jednak dobre wieści. Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że stan Dunaju był o 19 cm wyższy od najniższego poziomu odnotowanego tydzień wcześniej, w związku z czym rozpoczęto stopniowe zwiększanie mocy drugiego bloku elektrowni jądrowej w Paksu.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Węgry niewybuch Dunaj
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