Dunaj odsłonił możliwy ślad po wojnie. Przedmiot zniknął przed przyjazdem służb

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Ekstremalne upały i brak opadów obniżyły poziom Dunaju, odsłaniając na jego dnie pozostałości z przeszłości. W Budapeszcie służby poszukują teraz zardzewiałego przedmiotu, który może być niewybuchem z czasów II wojny światowej.

W poniedziałek jeden z przechodniów zauważył obiekt przypominający pocisk w Dunaju, w rejonie XXII dzielnicy węgierskiej stolicy. Mężczyzna zrobił zdjęcia znaleziska i powiadomił policję. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, przedmiotu już jednak nie było - informuje agencja MTI.

Na podstawie fotografii policja nie wyklucza, że mógł to być pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Stołeczni funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców o pomoc w jego odnalezieniu.

Służby ostrzegły, by pod żadnym pozorem nie dotykać, nie przenosić ani nie próbować rozbierać podejrzanego obiektu. Jak podkreślono, także niewybuchy zalegające w ziemi lub wodzie od dziesięcioleci mogą nadal stanowić poważne zagrożenie. Zajmować się nimi powinni wyłącznie specjaliści od materiałów wybuchowych.

W sprawie wszczęto dochodzenie dotyczące podejrzenia niewłaściwego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.

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Dunaj znowu płynie

Niski poziom Dunaju od kilku tygodni utrudnia żeglugę i wpływa na funkcjonowanie jedynej węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu. Rzeka odsłoniła też inne obiekty, w tym ładunki wybuchowe oraz fragmenty historycznego Mostu Franciszka Józefa w Budapeszcie.

W poniedziałek nadeszły jednak dobre wieści. Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że stan Dunaju był o 19 cm wyższy od najniższego poziomu odnotowanego tydzień wcześniej, w związku z czym rozpoczęto stopniowe zwiększanie mocy drugiego bloku elektrowni jądrowej w Paksu.