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Duchowe wsparcie dla rosyjskich żołnierzy. Cerkiew wysyła relikwie świętego na front

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (09:20)

Rosyjski Kościół Prawosławny przekazał fragment szczątków Dymitra Dońskiego, legendarnego moskiewskiego księcia, żołnierzom walczącym na Ukrainie. Relikwia, mająca dodać duchowych sił rosyjskim wojskom, została uroczyście przewieziona na okupowane tereny.

Duchowe wsparcie dla rosyjskich żołnierzy. Cerkiew wysyła relikwie świętego na front
Putin przy relikwiach świętego Dymitra Dońskiego, fot. IMAGO/Vyacheslav Prokofiev/Imago Stock and People/East News /East News

Rosyjski Kościół Prawosławny po raz kolejny udowadnia, jak silnie angażuje się w działania wojenne Kremla. Tym razem hierarchowie zdecydowali się na nietypowy krok – przekazali fragment prawej ręki Dymitra Dońskiego, średniowiecznego księcia i bohatera narodowego, rosyjskim żołnierzom walczącym na Ukrainie. Relikwiarz z częścią dłoni, którą Doński miał dzierżyć miecz podczas zwycięskiej bitwy z mongolską Złotą Ordą w 1380 roku, trafił na okupowaną przez Rosję wschodnią Ukrainę.

W uroczystości przekazania relikwii uczestniczyli zarówno duchowni, jak i przedstawiciele rosyjskiej armii. Mianowany przez Rosję metropolita doniecki i mariupolski Władimir podkreślił, że obecność szczątków świętego księcia ma pomóc żołnierzom i cywilom „zmobilizować swoje siły” i zapewnić zwycięstwo nad wrogiem.

Cerkiew i Kreml ramię w ramię

W ostatnich latach Rosyjski Kościół Prawosławny coraz mocniej wspiera działania wojenne Kremla. Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, duchowni regularnie odwiedzają jednostki wojskowe, a w cerkwiach w całej Rosji odprawiane są modlitwy o zwycięstwo. Patriarcha Cyryl wielokrotnie przedstawiał wojnę w kategoriach religijnych.

„Święty dowódca udaje się tam, gdzie dziś decydują się losy ojczyzny, aby niewidzialnie zająć miejsce w tych samych szeregach bojowych, co nasi obrońcy” – głosi komunikat Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego dotyczący wysłaniu relikwii na front.

Odkrycie relikwii Dymitra Dońskiego miało miejsce zaledwie miesiąc temu podczas prac restauracyjnych w Soborze Archangielskim na Kremlu. W ceremonii odsłonięcia grobu uczestniczył osobiście Władimir Putin, który od lat zacieśnia relacje z cerkwią i wykorzystuje jej autorytet do legitymizowania swoich działań.

Krytyka i kontrowersje wokół relikwii

Decyzja o ekshumacji szczątków Dymitra Dońskiego, kanonizowanego w 1988 roku, wywołała spore kontrowersje. Krytycy zarzucają cerkwi złamanie zasad religijnych i instrumentalne traktowanie relikwii w celach politycznych. Aleksander Zaniemonets, prawosławny ksiądz i historyk mieszkający poza Rosją, podkreśla, że decyzja o wydobyciu szczątków po niemal czterech dekadach od kanonizacji jest podyktowana przede wszystkim potrzebami „patriotyzmu wojennego”.

Zaniemonets zauważa, że przedstawianie Dymitra Dońskiego jako obrońcy ojczyzny wpisuje się w narrację Kremla, według której Rosja nie prowadzi wojny agresywnej, lecz broni własnych granic i wartości.

Nie pierwszy raz – relikwie na froncie

To nie pierwszy przypadek, gdy cerkiew wysyła relikwie na front. Wcześniej do rosyjskich żołnierzy trafiły również szczątki Aleksandra Newskiego, innego średniowiecznego księcia i bohatera narodowego.


Źródło: RMF24
Tagi: Władimir Putin wojna w Ukrainie relikwia
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