Drzwi Białego Domu zamknięte. Administracja Trumpa ignoruje decyzję sądu

RMF24

Mimo decyzji sądu reporterów serwisu Politico i telewizji MS NOW, a także części pracowników CNN nie wpuszczono w czwartek na teren Białego Domu. Stało się to kilka godzin po tym, jak sąd zablokował decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wykluczeniu z Białego Domu tych mediów.

Portal Politico podał, że agenci Secret Service w czwartek rano skonfiskowali przepustkę ich dziennikarza. Również MS NOW przekazała, że jej reporter nie został wpuszczony na teren Białego Domu. Dostępu odmówiono także niektórym pracownikom CNN.

Skarga trzech redakcji

Dziennikarze mogli liczyć na wejście, ponieważ kilka godzin wcześniej sąd zablokował zeszłotygodniową decyzję prezydenta Donalda Trumpa i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom stacji CNN i MS NOW oraz serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz wstępu pracowników mediów do Białego Domu jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją.

Zgodnie z decyzją sędziego sądu federalnego dostęp dziennikarzy miał zostać przywrócony na co najmniej dwa tygodnie, podczas gdy sprawa będzie dalej rozpatrywana.

Theodore Boutrous, prawnik reprezentujący trzy redakcje, pochwalił orzeczenie w oświadczeniu: „To mocny wyrok potwierdzający wolność prasy, praworządność. Bardzo doceniamy szybką reakcję sądu” – przekazał.

Po decyzji prezydenta Trumpa o wykluczeniu dziennikarzy z Białego Domu (ogłosił ją w poście w mediach społecznościowych 18 września), redakcje pozwały prezydenta USA, argumentując, że zakaz narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję.

Zarzuty Trumpa

W czwartek rano Trump ponownie zarzucił w swoim serwisie Truth Social stacjom CNN i MS NOW, że rozpowszechniają fake newsy. Odniósł się do środowych doniesień telewizji MS NOW, według których doradcy prezydenta USA rozważają dodanie nazwiska głowy państwa do nazwy waszyngtońskiego Teatru Forda (Ford's Theatre), miejsca zamachu na Abrahama Lincolna.

Trump napisał, że jest to kłamstwo i kolejny przykład tego, jak media szerzące fake newsy i demokraci „spiskują ze sobą, aby wymyślać nieprawdziwe historie” o prezydencie.

„Nie powinno do tego dochodzić. Nasz kraj rozpaczliwie potrzebuje wolnej i uczciwej prasy!” - dodał Trump.