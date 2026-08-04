Dryfowali na morzu 2 tygodnie i zostali uratowani. Inni mieli mniej szczęścia

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Dwóch migrantów z Afryki Północnej trafiło do szpitala na Majorce po tym, jak służby odnalazły ich w łodzi około 23 kilometrów na południowy zachód od wyspy. Mężczyźni przekazali, że razem z nimi płynęło 17 osób, które miały zaginąć podczas trwającej 15 dni przeprawy.

Hiszpańska Służba Ratownictwa Morskiego i Guardia Civil przeprowadziły akcję około godz. 3 w nocy, 4 sierpnia. Uratowani byli odwodnieni i niedożywieni, dlatego zostali przewiezieni do Uniwersyteckiego Szpitala Son Espases w Palmie - podał serwis EFE.

Z ich relacji wynika, że łódź przez około dwa tygodnie dryfowała po morzu. Służby rozpoczęły poszukiwania 17 zaginionych osób.

Do działań skierowano śmigłowiec ratowniczy Helimer. Ratownicy przeszukują obszar w pobliżu miejsca odnalezienia łodzi, a także przekazali ostrzeżenie jednostkom pływającym w tym rejonie.

Na razie nie poinformowano o odnalezieniu pozostałych migrantów.

Tego samego dnia, około godz. 5:15, służby uratowały 15 kolejnych migrantów pochodzących z Afryki Północnej. Ich łódź znajdowała się około 56 kilometrów na południowy zachód od Ibizy.

W akcji uczestniczyły Służba Ratownictwa Morskiego oraz funkcjonariusze Guardia Civil z Sant Josep de sa Talaia.

Tysiące migrantów od początku roku

Według danych przytaczanych przez agencję EFE, od początku roku na Baleary dotarło 211 łodzi z 3935 migrantami przebywającymi w Hiszpanii bez uregulowanego statusu.

W 2025 roku do archipelagu przypłynęło 401 takich jednostek, na pokładach których znajdowało się 7321 osób.