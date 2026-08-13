Drut, beton i pas śmierci. 65 lat temu Berlin podzielił się murem

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W nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku mieszkańcy Berlina poszli spać w jednym mieście, a obudzili się w dwóch zupełnie różnych światach. W ciągu zaledwie kilku godzin, w ramach ściśle tajnej operacji „Aktion Rose”, komunistyczne władze NRD brutalnie rozdarły serce Europy drutem kolczastym i barykadami. Mur Berliński stał się symbolem zimnej wojny, podzielił rodziny, naród i miasto na długie 28 lat.

Po nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku Berlińczycy obudzili się w podzielonym mieście. W ciągu kilku godzin centrum miasta przecięły barykady, drut kolczasty, a na ulicach pojawiły się tysiące żołnierzy i milicjantów. Decyzja o zamknięciu granicy zapadła w ścisłej tajemnicy. Planowanie akcji, noszącej kryptonim „Aktion Rose”, odbywało się w wąskim gronie partyjnych dygnitarzy.

Ucieczki i kryzys wschodnioniemieckiego państwa

Od powstania NRD w 1949 roku aż do sierpnia 1961 roku kraj ten opuściło około 2,8 miliona obywateli. Berlin był jedynym miejscem, gdzie można było stosunkowo łatwo przekroczyć granicę między Wschodem a Zachodem. W samych pierwszych dniach sierpnia 1961 roku przez Berlin Zachodni przedarło się aż 47 tysięcy osób.

Mur Berliński powstał, by dzielić. Wspominamy dzień, w którym się zachwiał Na blisko 30 lat podzielił nie tylko miasto i państwo, ale też mentalność ludzi żyjących po jego obu stronach. Wraz z jego upadkiem 9 listopada 1989 roku zakończyła się zimna wojna i trwający od końca II wojny światowej podział Europy na aliancką i…

Sytuacja dla NRD była krytyczna – odpływ ludzi, zwłaszcza młodych i wykształconych, zagrażał istnieniu państwa robotniczo-chłopskiego. Władze zdecydowały się na radykalny krok – fizycznie zamknęły granicę, odcinając mieszkańców Berlina Wschodniego od zachodniej części miasta.

Mur Berliński – symbol podziału i tragedii

Drut kolczasty, który pojawił się w Berlinie 13 sierpnia 1961 roku (foto: archiwu DPA) / PAP

Mur Berliński przez blisko trzy dekady był nie tylko betonową konstrukcją, ale przede wszystkim narzędziem izolacji i represji. Początkowo był to zaledwie drut kolczasty i barykady, z czasem granica była coraz bardziej rozbudowywana. Pojawiły się wieże strażnicze, ogrodzenia sygnalizacyjne, pasy z psami patrolującymi oraz tzw. „pas śmierci” – szeroki pas ziemi niczyjej, gdzie każdy ruch mógł skończyć się tragicznie.

Od połowy lat 70. NRD budowało już „nowoczesny” mur – wysoki na 3,6 metra mur z prefabrykowanych betonowych płyt. Berlin Zachodni otoczony był murem o długości 155 kilometrów.

Tragiczne ofiary muru i próby ucieczek

Mur Berliński pochłonął co najmniej 140 ofiar, w tym życie dwóch Polaków. Większość z nich zginęła podczas prób ucieczki – rozstrzelani przez strażników granicznych, zabici przez miny lub śmiertelnie ranni podczas skoków z okien przy samej granicy.

Szacuje się, że przez cały okres istnienia muru do Berlina Zachodniego zdołało uciec około 5075 osób. Liczba nieudanych prób pozostaje nieznana.

Upadek muru i pamięć o podzielonym Berlinie

Budowa Muru Berlińskiego, zdj. z 18 sierpnia 1961 roku (foto: archiwum DPA) / PAP

Mur Berliński dzielił miasto, rodziny i całe społeczeństwo przez 28 lat, 2 miesiące i 27 dni. Dopiero w listopadzie 1989 roku, pod naporem wydarzeń i presją społeczną, granica została otwarta, a mur zaczął być rozbierany. Dziś pozostałości po murze, liczne muzea i pomniki przypominają o tragicznych losach tysięcy ludzi oraz o cenie, jaką zapłacili za marzenie o wolności.

