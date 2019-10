Zakończyło się drugie, powtórkowe wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego w Paramencie Europejskim. Teraz koordynatorzy komisji rolnej, czyli przedstawiciele grup politycznych zdecydują, czy dostanie zielone światło. „Rolnictwo UE musi być konkurencyjne, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe 500 mln obywateli. To wymaga funduszy. Będę bronił silnego i odpowiedniego budżetu na rolnictwo” – mówił na wtorkowym wysłuchaniu kandydat na komisarza UE ds. rolnictwa. Jak donosi nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon, polski kandydat wypadł lepiej, niż na poprzednim wysłuchaniu.

Kandydat na komisarza UE ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Wojciechowski powiedział na wstępie, że podczas drugiego wysłuchania chce bardziej szczegółowo przedstawić swoją wizję. Szybko porzucił język angielski i zaczął prezentować swoje pomysły co do rolnictwa po polsku - mówił pewnie i konkretnie, donosi korespondentka RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borginon.

Jak przekonuje korespondentka RMF FM, która obserwowała wysłuchanie, Wojciechowski tym razem ma szansę, bo był bardziej asertywny i konkretny. Jego odpowiedzi były bardziej wyczerpujące - tym razem mówił po polsku, co pozwoliło mu na wchodzenie w szczegóły.

Jeszcze podczas wysłuchania dostałam sms-a od zagranicznego eurodeputowanego, który będzie brać udział w głosowaniu, że Wojciechowski jest o wiele lepszy - mówi Katarzyna Szymańska-Borginon. Jak komentuje, to dobrze wróży.

Bardzo serdecznie dziękujemy panu Wojciechowskiemu za odpowiedzi, za to, że stały się dużo bardziej konkretne niż podczas przesłuchania w zeszłym tygodniu - powiedział szef komisji rolnej PE, niemiecki europoseł Europejskiej Partii Ludowej Norbert Nils.



Pozytywnie o przebiegu wysłuchania wypowiadał się też szef frakcji Odnowić Europę, były komisarz UE ds. rolnictwa Rumun Dacian Ciolos. Nie wszyscy europosłowie byli jednak zadowoleni z otrzymanych odpowiedzi. To nie doprecyzowuje tego, o to co mi chodziło - skomentowała wypowiedź Polaka niemiecka europosłanka Marlene Mortler z EPL, która pytała go o tzw. nacjonalizację Wspólnej Polityki Rolnej.



Sam kandydat na komisarza mówił, że w poprzednim tygodniu dostał "jasny i słuszny sygnał", że od przyszłego komisarza europosłowie oczekują nie tylko otwartości na dialog, ale przede wszystkim stanowczych czynów.

Jak mówił Wojciechowski, rolnictwo europejskie musi być konkurencyjne, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe 500 mln obywateli, a to wymaga funduszy. Będę bronił silnego i odpowiedniego budżetu na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, żeby tworzyć tam miejsca pracy, żeby zapewnić godne warunki życia - wskazał Wojciechowski.



Dodał, że będzie popierał ograniczenia biurokracji w rolnictwie, aby rolnicy zajmowali się ziemią i zwierzętami, a nie wypełnianiem formularzy.

Deklaracja wsparcia rolnictwa ekologicznego

Będę wspierał rolnictwo ekologiczne. Może ono w dużym zakresie przyczynić się do ochrony środowiska i klimatu - oświadczył Wojciechowski. Jak zaznaczył zaproponuje plan działania dotyczący rozwoju rolnictwa ekologicznego w UE.



Polski kandydat odpowiedział też na obawy, które mocno wybrzmiewały podczas poprzedniego, nieudanego dla niego wysłuchania, a dotyczyły tzw. nacjonalizacji Wspólnej Polityki Rolnej przez państwa członkowskie UE. Wojciechowski zaznaczył, że podziela obawy europosłów w tej sprawie.



Wspólna Polityka Rolna powinna pozostać wspólna (...). Potrzebujemy Wspólnej Polityki Rolnej, opartej na wspólnych celach, wspólnych sposobach interwencji i wspólnych wskaźnikach. To kwestia, która jest najbardziej kontrowersyjna w całej reformie i chcę zadeklarować, że jestem w pełni otwarty na dyskusję z PE, żeby zachować wspólność tej polityki rolnej, którą w tej chwili reformujemy - oświadczył.

Wojciechowski podkreślał, że zamierza promować w rozmowach z unijnymi partnerami handlowymi standardy w zakresie ochrony środowiska, klimatu, dobrostanu, a z drugiej strony zapewni, aby te standardy spełniała żywność sprowadzana do Europy.



Jak wyjaśnił, chodzi o to, by wymagania wobec importerów były te same, co wobec rodzimych producentów. Zaznaczył też, że zamierza bronić interesów rolników europejskich w międzynarodowych umowach handlowych.