Druga najzimniejsza stolica świata smaży się w upale

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Kazachska Astana, uznawana za drugą po mongolskim Ułan Bator najzimniejszą stolicę świata, zmaga się z rekordowymi falami upałów. W lipcu temperatura sięgnęła tam 39,5 st. C, bijąc rekord sprzed 34 lat.

Kazachstan zmaga się z ekstremalnym gorącem. WHO ostrzega przed wzrostem liczby zgonów (Zdjęcie ilustracyjne)

Kazachstan zmaga się z ekstremalnym gorącem. WHO ostrzega przed wzrostem liczby zgonów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wcześniej, pod koniec czerwca, w Astanie odnotowano kolejny historyczny wynik – 36,8 st. C. Ostrzeżenia przed ekstremalnym gorącem obowiązują w całym Kazachstanie, gdzie na południu termometry pokazują nawet 48 st. C.

O sytuacji pogodowej w mieście i całym kraju pisze serwis Euronews.

Państwowe służby meteorologiczne prognozują, że upały utrzymają się co najmniej do końca lipca. W mediach społecznościowych ponownie pojawiają się nagrania mieszkańców południowego Kazachstanu smażących jajka na rozgrzanym asfalcie.

Coraz większe zagrożenie dla zdrowia

Eksperci alarmują, że wysokie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Według UNICEF blisko trzy czwarte terytorium Kazachstanu jest narażone na skutki zmian klimatu wpływające na zdrowie mieszkańców.

Niedawny raport Banku Światowego ostrzega, że bez skuteczniejszych działań adaptacyjnych liczba zgonów związanych z upałami w miastach Europy i Azji Centralnej może do 2050 roku nawet się potroić.

Jednocześnie kazachskie Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że kraj nie prowadzi odrębnych statystyk dotyczących zgonów spowodowanych upałami. Nie wdrożono również kompleksowego krajowego planu ochrony zdrowia przed skutkami ekstremalnych temperatur, zgodnego z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Obecnie funkcjonują jedynie systemy ostrzegania i zalecenia dla najbardziej narażonych grup, takich jak seniorzy, dzieci i osoby przewlekle chore.

Regionalny dyrektor WHO na Europę, dr Hans Henri P. Kluge, ostrzega, że Kazachstan i Uzbekistan mogą w najbliższych latach odnotować największy wzrost liczby zgonów związanych z falami upałów w Azji Centralnej. Jak podkreśla, rządy powinny przygotować odpowiednie plany działania jeszcze przed kolejnym sezonem letnim. Według WHO kraje, które wdrożyły takie rozwiązania, ograniczyły nadmiarową śmiertelność podczas upałów o około 25 proc.

To nie jednorazowe zjawisko

Naukowcy podkreślają, że obecne fale upałów są elementem długotrwałego trendu ocieplenia klimatu, a nie pojedynczym epizodem pogodowym.

Jak wskazuje Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), cała Azja Centralna ociepla się szybciej, niż wynosi średnia dla całego świata. Eksperci tłumaczą, że położenie regionu z dala od oceanów sprawia, iż ląd nagrzewa się znacznie szybciej niż obszary nadmorskie.

W Kazachstanie coraz częściej notowane są dni z temperaturami przekraczającymi 30 i 35 st. C, co zwiększa ryzyko suszy, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Wysokie temperatury sprzyjają także pożarom lasów, przed którymi ostrzegają kazachskie służby.

Zagrożenie dla wody i rolnictwa

Skutki zmian klimatu wykraczają poza coraz gorętsze lata. Wcześniejsze topnienie śniegu powoduje szybsze nadejście wiosennych powodzi i utrudnia gromadzenie wody w zbiornikach wykorzystywanych do nawadniania. Łagodniejsze zimy ograniczają również ilość wilgoci docierającej do głębszych warstw gleby, co może obniżać plony.

Dodatkowym problemem jest szybkie topnienie lodowców. Według ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) od 1950 roku kazachskie lodowce straciły od 14 do 30 proc. swojej masy. Choć obecnie zwiększa to przepływy rzek, w przyszłości może doprowadzić do ich wyraźnego spadku.

Eksperci ostrzegają, że pod koniec stulecia region może stanąć w obliczu poważnych niedoborów wody, co zagrozi bezpieczeństwu wodnemu, żywnościowemu i energetycznemu całej Azji Centralnej. Kazachstan należy do największych eksporterów pszenicy na świecie.