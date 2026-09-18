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Dron zaatakował budynek administracyjny w Odessie. Siedem osób rannych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (17:53)

Rosyjski dron trafił w piątek w budynek administracyjny w centrum Odessy. W wyniku ataku rannych zostało siedem osób – poinformowały władze miasta i obwodu odeskiego. Zdjęcia uszkodzonego budynku opublikował nadawca publiczny Suspilne.

Dron zaatakował budynek administracyjny w Odessie. Siedem osób rannych
Zdjęcia uszkodzonego budynku opublikował nadawca publiczny Suspilne/Telegram /materiały udostępnione

„Wróg zaatakował miasto. Uderzył w zatłoczone miejsce w centrum Odessy. Budynek administracyjny został uszkodzony. Ustalamy wszystkie szczegóły” – przekazał szef Odeskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Serhij Łysak.

Początkowo informował on o trzech osobach rannych, w tym jednej w stanie ciężkim. Później gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper przekazał, że liczba poszkodowanych wzrosła do pięciu. Według najnowszych informacji rannych jest siedem osób.

„Większość ma rany od odłamków” – napisał Kiper. Kilka pięter budynku stanęło w płomieniach. 

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Źródło: RMF24
Tagi: Odessa
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