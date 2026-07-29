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Dron uderzył w tankowiec z gazem w egipskim porcie Damietta

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (18:12) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 lipca (18:17)

Dron miał uderzyć w należący do amerykańskiego właściciela tankowiec, służący do magazynowania gazu w śródziemnomorskim porcie Damietta w Egipcie - podała w środę firma zajmująca się bezpieczeństwem morskim Ambrey. W porcie wybuchły pożary na dwóch gazowcach. Załogi obu jednostek ewakuowano.

Dron uderzył w tankowiec z gazem w egipskim porcie Damietta
PILNE /RMF FM

Według wstępnej oceny firmy Ambrey celem ataku drona był statek magazynujący gaz należący do podmiotu z USA

Reuters powołując się na źródła branżowe podaje, że trafiony został pływający statek magazynowy Energos Winter. Ogień miał następnie objąć znajdujący się w pobliżu gazowiec Gaslog Salem.

Osobny komunikat opublikowała firma Inchcape, świadcząca usługi dla portów i żeglugi. Przekazała, że w Damietcie zapaliły się dwa tankowce przewożące gaz.

Na razie żadna organizacja ani państwo nie wzięły odpowiedzialności za atak.

Damietta to jeden z ważnych egipskich portów nad Morzem Śródziemnym. Obsługuje m.in. transport gazu skroplonego LNG.

Służby i władze Egiptu nie przedstawiły dotąd szczegółowych informacji o zdarzeniu.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

Źródło: RMF24
Tagi: Egipt atak drona

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