Dron uderzył w tankowiec z gazem w egipskim porcie Damietta

Według wstępnej oceny firmy Ambrey celem ataku drona był statek magazynujący gaz należący do podmiotu z USA.
Reuters powołując się na źródła branżowe podaje, że trafiony został pływający statek magazynowy Energos Winter. Ogień miał następnie objąć znajdujący się w pobliżu gazowiec Gaslog Salem.
Osobny komunikat opublikowała firma Inchcape, świadcząca usługi dla portów i żeglugi. Przekazała, że w Damietcie zapaliły się dwa tankowce przewożące gaz.
Na razie żadna organizacja ani państwo nie wzięły odpowiedzialności za atak.
Damietta to jeden z ważnych egipskich portów nad Morzem Śródziemnym. Obsługuje m.in. transport gazu skroplonego LNG.
Służby i władze Egiptu nie przedstawiły dotąd szczegółowych informacji o zdarzeniu.
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