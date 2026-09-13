Dron uderzył w pociąg z Kijowa do Warszawy. Rosjanie zabrali głos

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Resort obrony Rosji stwierdził, że przeprowadzony w niedzielę wczesnym rankiem ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, „był wymierzony w cele o charakterze militarnym”. W czasie ataku rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego Kijów-Warszawa.

Rozbrojony rosyjski dron Gerań 2, znany również jako Shahed 136 kamikadze prezentowany na Placu Zamkowym w Warszawie, 24 sierpnia 2026 - 35. rocznica niepodległości Ukrainy (fot. lukasz_wojcik)

Rozbrojony rosyjski dron Gerań 2, znany również jako Shahed 136 kamikadze prezentowany na Placu Zamkowym w Warszawie, 24 sierpnia 2026 - 35. rocznica niepodległości Ukrainy (fot. lukasz_wojcik) / Shutterstock

Zgodnie z komunikatem resortu obrony Rosji, który cytuje AFP, celem niedzielnego ataku było „uderzenie w infrastrukturę kolejową w zachodniej Ukrainie, wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy”.

Agencja AFP przypomniała, że komunikat opublikowano w czasie, kiedy władze Polski i Ukrainy potępiły atak na pociąg pasażerski łączący stolice obu państw.

Dron uszkodził lokomotywę

Nad ranem, jak informowały ukraińskie koleje, po stronie Ukrainy, ok. 2 km przed granicą, rosyjski dron uszkodził lokomotywę składu jadącego z Kijowa do Warszawy. Jak zapewniły zarówno ukraińskie jak i polskie władze, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Atak na pociąg przy polskiej granicy. "To było celowe uderzenie” Rosyjski bezzałogowiec uderzył w niedzielę w lokomotywę pociągu pasażerskiego, który w chwili ataku znajdował się w odległości 2 km od granicy z Polską - przekazały ukraińskie koleje państwowe (Ukrzaliznycia). Dziennikarze RMF FM kontaktowali się w…

Pociąg relacji Kijów - Warszawa około godz. 16 dotarł do stacji docelowej Warszawa Wschodnia.

Systemowy charakter ataków

Komentując niedzielny atak, premier Polski Donald Tusk oświadczył, że informacje, które „pojawiały się nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej; nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał natomiast, że w jego opinii niedzielny atak był zamierzony i przeprowadzony z rozmysłem, bo Rosja „wzięła na cel ukraińską infrastrukturę kolejową i energetyczną, a także obiekty cywilne, zwłaszcza na zachodzie Ukrainy”.

Ukraińska spółka kolejowa Ukrzaliznycia przekazała, że rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową Ukrainy mają charakter „systemowy”, co sprawia, że każdego dnia ukraińskie koleje muszą borykać się z ogromną liczbą utrudnień, opóźnień, koniecznością przekierowywania składów, a także organizacją ewakuacji pasażerów ze składów uszkodzonych w atakach.