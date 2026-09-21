Dron uderzył w budynek uniwersytetu w Zaporożu. Obiekt dziedzictwa kulturowego

Rosyjski atak na Zaporoże. W płomieniach stanął zabytkowy budynek uniwersytetu
„Budynek nr 3 ZNU jest obiektem dziedzictwa kulturowego. Przez lata tętnił życiem - odbywały się w nim wykłady, spotkania i codzienna nauka, a dla wielu osób był ważnym miejscem. Tej nocy został bezpośrednio trafiony przez dron” – przekazała uczelnia w mediach społecznościowych.
Pożar strawił znaczną część gmachu. Uszkodzone zostały również budynki 4 i 5.
Zdjęcia i nagrania opublikowane po ataku rosyjskiego drona ukazują rozległe zniszczenia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz uniwersytetu.
Władze uczelni podkreślają, że odbudowa zniszczonego obiektu będzie wymagała ogromu pracy i nakładów finansowych. W tym celu uruchomiono już zbiórkę.
Rosyjski atak poważnie uszkodził także centrum handlowe Intrade - jeden z największych obiektów handlowych w Zaporożu.
Zełenski: Rosja eskaluje konflikt
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w poniedziałek, że Rosja eskaluje konflikt i wysyła sygnały o gotowości do rozszerzenia wojny.
„Ogółem wieczorem i w nocy Rosjanie przeprowadzili ataki na dziesięć naszych obwodów. Rosja nie zaprzestaje działań prowadzących do eskalacji konfliktu i wysyła wiele sygnałów świadczących o gotowości do rozszerzenia wojny. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy stabilność świata została już zburzona przez tę wojnę” - napisał Zełenski na Telegramie.
Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
„Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ będziemy rozmawiać o tym, jak wspólnymi siłami doprowadzić do pokoju. To główne zadanie, którym powinni zająć się wszyscy przywódcy” - oświadczył Zełenski.