Dron uderzył w budynek uniwersytetu w Zaporożu. Obiekt dziedzictwa kulturowego

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Rosyjskie drony zaatakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek Zaporoże na południu Ukrainy. Uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne, ogromne centrum handlowe oraz obiekty Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego. Bezpośrednio trafiony został budynek nr 3 uczelni - obiekt dziedzictwa kulturowego. Rannych zostało sześć osób.

Rosyjski atak na Zaporoże. W płomieniach stanął zabytkowy budynek uniwersytetu

„Budynek nr 3 ZNU jest obiektem dziedzictwa kulturowego. Przez lata tętnił życiem - odbywały się w nim wykłady, spotkania i codzienna nauka, a dla wielu osób był ważnym miejscem. Tej nocy został bezpośrednio trafiony przez dron” – przekazała uczelnia w mediach społecznościowych.

Pożar strawił znaczną część gmachu. Uszkodzone zostały również budynki 4 i 5.

Zdjęcia i nagrania opublikowane po ataku rosyjskiego drona ukazują rozległe zniszczenia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz uniwersytetu.

Rosjanie zniszczyli historyczny uniwersytet w Zaporożu, fot. Dmytro Smolienko / PAP

Rosjanie zniszczyli historyczny uniwersytet w Zaporożu, fot. Dmytro Smolienko / PAP

Rosjanie zniszczyli historyczny uniwersytet w Zaporożu, fot. Dmytro Smolienko / PAP

Rosjanie zniszczyli historyczny uniwersytet w Zaporożu, fot. Dmytro Smolienko / PAP

Władze uczelni podkreślają, że odbudowa zniszczonego obiektu będzie wymagała ogromu pracy i nakładów finansowych. W tym celu uruchomiono już zbiórkę.

Rosyjski atak poważnie uszkodził także centrum handlowe Intrade - jeden z największych obiektów handlowych w Zaporożu.

Centrum handlowego w Zaporożu, fot. Dmytro Smolienko / PAP

Zełenski: Rosja eskaluje konflikt

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w poniedziałek, że Rosja eskaluje konflikt i wysyła sygnały o gotowości do rozszerzenia wojny.

„Ogółem wieczorem i w nocy Rosjanie przeprowadzili ataki na dziesięć naszych obwodów. Rosja nie zaprzestaje działań prowadzących do eskalacji konfliktu i wysyła wiele sygnałów świadczących o gotowości do rozszerzenia wojny. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy stabilność świata została już zburzona przez tę wojnę” - napisał Zełenski na Telegramie.

Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

„Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ będziemy rozmawiać o tym, jak wspólnymi siłami doprowadzić do pokoju. To główne zadanie, którym powinni zająć się wszyscy przywódcy” - oświadczył Zełenski.