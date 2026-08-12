Dron uderzył w blok mieszkalny, zniszczone centrum handlowe. Kolejna tragiczna noc na Ukrainie

RMF24

Co najmniej trzy osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu ostatnich 24 godzin. Według najnowszych doniesień Rosja uderzyła bezzałogowcami w obwody w chersoński, zaporoski i odeski.

W nocy z wtorku na środę, około godziny 1:40 lokalnego czasu, rosyjskie drony Shahed zaatakowały centrum Chersonia. W wyniku tego ataku zginęły dwie osoby, a kolejne dwie zostały ranne. Jak informuje Ołeksandr Prokudin, szef wojskowych władz obwodowych, w ciągu ostatniej doby w kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu chersońskiego rannych zostało 14 osób.

Zaporoże pod ostrzałem – zniszczone centrum handlowe

Niepokojące wieści napływają także z Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy. Rosyjskie wojska przeprowadziły tam atak na centrum handlowe, które zostało doszczętnie zniszczone. Na szczęście, według wstępnych informacji przekazanych przez Iwana Fedorowa, naczelnika władz obwodu zaporoskiego, nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Jednak skutki ostrzału odczuło blisko 1200 odbiorców, którzy pozostali bez prądu.

W całym obwodzie zaporoskim w ciągu ostatniej doby zginęła jedna osoba, a dziewięć zostało rannych.

Odessa: Dron uderzył w blok mieszkalny

Kolejny atak miał miejsce w Odessie nad Morzem Czarnym. Rosyjski dron uderzył w piąte piętro budynku mieszkalnego. Na szczęście, według lokalnych władz, nikt nie został poszkodowany.

138 ciężkich dronów i rakiety

Według komunikatu Sił Powietrznych ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę z zastosowaniem rakiet i dronów. Użyli do tego rakiety balistycznej Iskander-M, rakiet manewrujących odpalanych z powietrza Ch-35 oraz 138 ciężkich dronów uderzeniowych, w tym napędzanych silnikami odrzutowymi.

122 drony zostały zniszczone lub unieszkodliwione z pomocą środków walki elektronicznej. Odnotowano trafienia w 16 miejscach oraz odłamki strąconych zasobów przeciwnika w dwóch miejscach – przekazały ukraińskie Siły Powietrzne.